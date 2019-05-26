İstanbulluları indirim konusunda uyardı: ''Dereyi geçene kadar...''

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin suya yüzde 25 okuma bedeline yüzde 150 zam yapmasına bir tepki de CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'ndan geldi. Ocak ayında yapılan indirimin göstermelik olduğunu söyleyen Hancıoğlu, İstanbul seçmenini uyararak, "Dereyi geçene kadar indirim, geçtikten sonra yine bildiklerini okuyacaklar. Zamı bindirecekler. Samsunluya yaşatılan, İstanbullu seçmene ders olsun" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin seçimden önce suya yüzde 15 indirim yaptığını ancak seçimi kazandıktan 2 ay sonra yüzde 25 zam yaptığını hatırlatan CHP Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, 23 Haziran’da tekrar sandık başına gidecek olan İstanbullu seçmenleri uyardı.

“GÖSTERMELİK İNDİRİM”

Hancıoğlu, zam kararının, rantçı belediyecilikle halkçı belediyecilik anlayışı arasındaki farkı, en somut şekilde ortaya koyduğunu ifade ederek, “Bizler seçim döneminde, bütün Samsunluları dilimiz döndüğü ve gücümüz yettiğince vatandaşlarımıza anlatmaya çalıştık. Koltuklarını kaybetmek istemeyenler, seçim öncesi göstermelik indirimlerle vatandaşlarımızı kandırmaya çalıştılar. ‘Bu anlayış ne gönül, ne hizmet belediyeciliğidir. Anlayış değişmediği müddetçe, bunun bütün faturasını vatandaşlarımıza ödetecekler diye uyardık. İki ayda maskeleri düştü. Bugün göstermelik indirim yapanlar, dereyi geçtikten sonra yine bildiklerini okuyacak. Tıpkı Samsun’da yaptıkları gibi. Bunun bedelini vatandaşlarımız ödeyecek. Samsunluya yaşatılan, İstanbullu seçmene ders olsun! Ancak, İstanbulluların önünde bir fırsat var” dedi.