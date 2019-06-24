İstanbul'un bağımsız adayları ne kadar oy aldı ?

23 Haziran yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlar belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan CHP adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868, AK Parti adayı Binali Yıldırım ise 3 milyon 935 bin 453 oy aldı. Buna göre Ekrem İmamoğlu 806 bin 415 oy farkla seçimi kazandı.

Peki, bağımsız adaylar 23 Haziran seçimlerinde ne kadar oy aldı?

Bağımsız adaylar sırasıyla şöyle oy aldı:

Seçkin İlker: bin 557

Dursunali Bacıoğlu: bin 278

Lütfü Yılmaz: 577

Doğan Duman: 518

Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu: 461

Vedat Öztürk: 353

Muhammet Ali Canca: 320

Ahmet Çördük: 274

Mehmet Yıldız: 242

Burak Kadıoğlu: 233

Özkan Mustafa Küçükkural: 202

Güldes Önkoyun: 196

Burhan Erol: 162

Ali Rıza Kansız: 121

Mehmet Ali Aydoğmuş: 94

Hasan Atasoy Torun: 92

Abdulcelil Gülap: 89





