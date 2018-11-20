İşte CHP ile İYİ Parti'nin ittifak yapacağı iller

CHP ile İYİ Parti arasında başlayan görüşmelerde yerel seçimlerde Türkiye geneline yönelik bir ittifak yerine, kapsamı ilçeler ve bazı iller düzeyinde bölgesel işbirliğinin yapılmasına yönelik formüller konuşuluyor.

Bu kapsamda mevcut CHP’li hiçbir belediyede işbirliği yapılmayacağı, İYİ Parti’nin güçlü olduğu bazı ilçelerde adayların CHP tabanına yakın olması koşuluyla destek verileceği ifade ediliyor.

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında geçen hafta gerçekleşen görüşmenin ardından iki parti arasında yerel seçimlere yönelik görüşme trafiği başlamıştı. Edinilen bilgiye göre, CHP’de İYİ Parti’yle ilgili yürütülen süreç, Türkiye genelinde kapsamlı bir ittifak olarak değil, bazı seçim bölgelerinde bölgesel işbirliği olarak değerlendiriliyor. Üzerinde uzlaşılan bir işbirliği alanı olmadığı, görüşmelerin devam ettiği ve ihtiyaç duyulması halinde Genel Başkanlar düzeyinde bir görüşme daha yapılabileceği ifade ediliyor. CHP kaynaklarınca, iki parti arasında olası işbirliğinin özellikle AKP ve MHP’nin elinde olan belediyelere yönelik olacağı kaydediliyor.

CHP’de başta İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin olmak üzere parti adayının yarışarak seçimleri kazanma hedefi bulunuyor. İYİ Parti’nin söz konusu kentlerde CHP’ye destek vermesi talep edilirken bu konuda kesinleşmiş herhangi bir karar olmadığı belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre İYİ Parti’yle yapılacak olası işbirliğinin ilçeler ve bazı iller kapsamında olabileceği belirtiliyor. Bu kapsamda yapılacak işbirliğinde İYİ Parti’nin güçlü olduğu ilçelerde CHP’nin İYİ Parti’yi desteklemesi ve aday çıkarmaması değerlendiriliyor. İYİ Parti’nin güçlü olduğu belirlenen ilçelerde mevcut CHP örgütlerinin görüşlerinin alınarak sürecin genel merkez düzeyinde değil yerelde yürütülmesi amaçlanıyor.

İYİ Parti’ye destek verilecek seçim bölgelerinde belirlenecek adayın CHP tabanına uzak olmayan bir profilden olması gerektiği ifade ediliyor. CHP’nin aday çıkarmaması durumunda tabanın İYİ Parti adayına oy verebilmesi için söz konusu adayın CHP seçmenine sıcak gelecek bir isim olması koşul olarak aranacak.