İşte CHP ve İYİ Parti'nin anlaştığı yeni iller

CHP ve İYİ Parti'nin bir süredir devam ettirdiği yerel seçim görüşmelerinde sona yaklaşılıyor. CNN Türk muhabiri Ünal Kaya'nın iddiasına göre ittifak 46 ile genişledi.

Kaya'nın aktardığı kulis bilgisine göre daha önce 21 ilde anlaşma sağlayan iki parti ittifakı geliştirdi.

24 İL DAHA EKLENDİ

Ünal Kaya şu iddiaları gündeme getirdi "Yeni olarak 24 il daha eklenmesi gündemde. Bir de büyükşehir var. Kahramanmaraş da anlaşma sağlanan büyükşehirler arasına eklendi. İYİ Parti Kahramanmaraş'ta CHP'nin adayı Ali Öztunç'u destekleme kararı aldı.

İYİ Parti bunun karşılığında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde aday çıkaracak. Yani CHP Elbistan'da aday çıkarmayıp İYİ Parti adayını destekleyecek. Böylece anlaşma sağlanan büyükşehir sayısı da 22'ye çıkmış olacak.

Bazı iller de eklendi. CHP'nin elinde olan 8 il belediyesi vardı. Edirne, Kırklareli, Yalova, Çanakkale, Giresun, Zonguldak, Burdur ve Sinopbunların yanı sıra CHP'ye bırakılan bazı iller var.

Bunlar ise Bolu, Kırşehir, Sivas, Artvin, Erzincan, Rize, Bilecik ve Bartın'da da yine CHP'nin adaylarını İYİ Parti destekleyecek. Bu yönde bir anlaşma sağlanmış oldu."

İYİ PARTİ'YE BIRAKILAN İLLER

CNN Türk muhabiri Ünal Kaya İYİ Parti'ye bırakılan illeri de aktardı. Kaya, "Peki İYİ Parti'ye bırakılan iller hangileri onlar da şöyle; Kırıkkale, Isparta, Düzce, Nevşehir, Afyonkarahisar ve Osmaniye İYİ Parti'ye bırakıldı. Bir son dakika değişikliği olmaz ise de yine Elazığ ve Yozgat da İYİ Parti'ye bırakılacak iller arasında sıralanıyor. Toplamda 22'si büyükşehir olmak üzere 46 ilde bir uzlaşı sağlandı." iddasında bulundu.

İKİ İL DAHA İTTİFAKA KATILABİLİR

Partiler arası görüşmelerin devam edeceğini belirten Ünal Kaya, "Bu hafta itibariyle iki parti bu görüşmeleri tamamlamak istiyor. Elazığ ve Yozgat bir daha gözden geçirilecek. O görüşmede iki ilin daha ittifak kapsamına alınabileceği ifade ediliyor. Bu iller ise Amasya ve Aksaray olacak. Amasya ve Aksaray'da iki partinin aday çıkarması halinde kayıp süreci yaşanabilir diye uzlaşı zorlanacak." bilgisini aktardı.

