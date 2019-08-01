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  4. 01 Ağustos 2019 10:01

İşte Erdoğan - Bahçeli görüşmesinin asıl nedeni

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etmesinin nedeni belli oldu. Meğer bu sürpriz ziyarete Bahçeli'nin paylaştığı bir fotoğraf neden olmuş.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etmesi çeşitli yorumları beraberinde getirdi. Kulislerde, hasta ziyareti iddiaları öne çıktı. Ancak Habertürk’ten Saliha Çolak, görüşmenin perde arkası bilgilerine ulaştı, ziyaretin nedeni de ortaya çıktı.

Çolak, evdeki görüşmeye ilişkin şunları aktardı:

Görüşmenin öncesinde süreç şöyle gerçekleştirildi. Bahçeli, evinin önünde şalvarlı kasketli bir fotoğraf paylaşmış, fotoğraf sosyal medyada çok tartışılmıştı.

Bu fotoğraf üzerine Erdoğan, Bahçeli’ye bir sohbet sırasında, evini merak ettiğini söyleyince ‘Bir kahve içeriz’ diye görüşme kararlaştırıldı.

İşte bu davet böylece bugün yerine getirildi. İki lider Bahçeli’nin evinde buluşup kahve içti, sohbet etti.

 İşte Bahçeli'nin o fotoğrafı:

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