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  4. 21 Mayıs 2017 18:53

İşte Erdoğan'ın A Takımına giren gençler

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde partinin en üst yönetim organlarından MKYK da yeniden şekillendi. MKYK'ya giren iki genç isim dikkat çekti; Rumeysa Kadak ve Yasemin Atasever.

İşte Erdoğan'ın A Takımına giren gençler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs'ta Beştepe'de gençlere yaptığı konuşmada AK Parti MKYK listerinden sürpriz isimler olacağını söylemişti.

Erdoğan listede genç isimlere yer vereceğini özellikle vurguladı. Kongrede Erdoğan'ın dediği oldu. İki genç isim AK Parti MKYK'sında yer buldu.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun en genç üyeleri Rumeysa Kadak ve Yasemin Atasever oldu. Rumeysa Kadak, halen Marmara Üniversitesi'nde öğrenim görüyor. Kadak, ayrıca okulun öğrenci konseyi başkan yardımcısı görevinde de bulunuyor.

Listeye giren bir diğer dikkat çekici isim olan Yasemin Atasever ise İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde öğrenim görüyor.


AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, Kadak ve Atasever'i "3. Olağanüstü Büyük Kongre ile MKYK üyeliğine seçilen genç kardeşlerimiz @ataseveryasemin ve @rumeysakadak hanımefendiyi tebrik ederim." mesajıyla kutladı.

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