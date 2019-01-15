İşte Erdoğan'ın davalı listesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart seçimleri yaklaşırken kendisini eleştiren bütün sanatçı ve aydınları ötekileştiren bir üslupla hedef göstermesi dikkat çekerken CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Erdoğan’ın hedef tahtasına koyduğu sanatçı, yazar, gazeteci, kişi ve kurumları derledi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP’li Bulut, Erdoğan’ın kendi tabanını konsolide etmek için muhalif gördüğü her kesimi hedef tahtasına oturtarak ötekileştirici, ayrıştırıcı bir dil kullandığına işaret etti.

Bulut, “Saray’ın yargısı kullanılarak, davalar açılıyor; kamu yararı için çalışan meslek örgütleri, sanatçılar, gazeteciler itibarsızlaştırma sürecinin son halkası olarak içi boş ‘siyasi’ davalarla yargılanıyor. Yürütme erkini tek başına elinde bulunduran Erdoğan, yargıya da talimat veriyor” diye konuştu.

Bulut’un derlediği bilgilere göre, Erdoğan’ın hedef gösterdiği isimler ve suçlamaları şöyle:

-Sanatçı Metin Akpınar (TV programında darbe çağrısı yaptığı iddiasıyla ‘sanatçı müsveddesi’ ifadesini kullandı.)

-Sanatçı Müjdat Gezen (TV programında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla ‘sanatçı müsveddesi’ ifadesini kullandı)

-Sanatçı Rutkay Aziz (Mozart dinlesin dediği için ‘faşist’ olmakla suçladı.)

-Sanatçı Erol Evgin (Oy verme sistemini eleştirdiği için ‘Sen sanatçı olsan ne olur, olmasan ne olur’ sözlerinin hedefi oldu.)

-Sanatçı Levent Kırca (Gezi Parkı Direnişi için ‘İstanbul kurtarılmıştır’ sözlerini kullanan Kırca’ya ‘Tüm hukuk yollarını çalıştıracağız, bunun hesabını vermesi lazım’ dedi.)

-Oyuncu Mehmet Ali Alabora (Gezi Direnişi’ne destek verdiği için ‘Hesaplaşacağız’ diyerek, tehdit etti.)

-Oyuncu Deniz Çakır (Türbanlı kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla ‘faşistliğin dik âlâsını’ yapmakla itham etti.)

-Oyuncu Defne Halman (Rumelihisarı sahnesine mescit yapılmasını istemediği için ‘Siz kimin bağından, kimi kovuyorsunuz’ sözlerinin hedefi oldu.)-

-Gazeteci Fatih Portakal (Halkı sokağa çağırdığı iddiasıyla ‘Portakal mı, mandalina mıdır?’ sözlerini sarf etti.)

-Gazeteci Yılmaz Özdil (Bira içsin dediği için ‘faşist’ olmakla suçladı.)

-Gazeteci Deniz Yücel (Terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla tutuklanan Yücel’i ‘Tam bir ajan-terörist’ sözleriyle hedef aldı.)

-Gazeteci Nevşin Mengü (Sosyal medyada başkanlık sistemini eleştirdiği için ‘Böyle yaparak kendi küçüklüğünü ortaya koyuyor, bunun farkında değil’ sözlerinin hedefi oldu.)

-Gazeteci Bekir Coşkun (Paşalar hakkındaki yazısı için ‘Kaleminden pislik akan zat’ ifadelerini kullandı)

-Barış Akademisyenleri (Barış Bildirisi’ne imza atan akademisyenleri ‘Ey aydın müsveddeleri siz karanlıksınız’ sözleriyle hedef gösterdi.)

-Gezi eylemlerinde öldürülen Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan (Miting meydanında ‘Çocuğunu terör örgütlerinin oyuncağı yapmış bir kadın’ sözleriyle hedef gösterdi.)

-İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal (Avukatların adliyeye girmeden önce aranması şartına yönelik mücadele verdiği için ‘Sen de bulunduğun makam sebebiyle gazetelere çarşaf çarşaf ilan vererek ürkütemezsin’ sözlerinin hedefi oldu.)

-TBB Başkanı Metin Feyzioğlu (Danıştay’ın kuruluş yıldönümü konuşmasında kendisini eleştirdiği için ‘Böyle edepsizlik olmaz’ sözlerini kullandı.)

- TTB (‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ açıklaması yayımladığı için ‘terörist seviciler’ ifadesiyle hedef gösterdi.)

-Halkevleri Genel Başkanı Dilşat Aktaş (Hopa’daki olayları protesto ettiği için ‘O kadın, kadın mıdır, kız mıdır bilemem’ sözlerinin hedefi oldu.

