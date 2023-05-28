İşte Erdoğan’ın en yüksek oy aldığı iller

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok oy aldığı iller belli oldu.

Türkiye, tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanı 2. Tur Seçimi için sandık başına gitti. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçimlerde, oy verme işlemi saat 08.00'de başladı ve saat 17.00’da bitti. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan’ın en yüksek oy aldığı iller merak konusu oldu. Erdoğan’ın en yüksek oy aldığı iller şu şekilde sıralandı; Bayburt % 82,45 Gümüşhane % 78,61 Çankırı % 76,76 Yozgat % 76,36 Rize % 75,84