İşte TBMM'ye sunulan yeni ceza infaz kanunun tüm ayrıntıları

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

KAPSAM DIŞI SUÇLAR

Düzenlemeye ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, İnfaz düzenlemesine ilişkin açıklama yapıyor. Özkan, "Cinsel suçlar, uyuşturucu suçları, kasten adam öldürme suçları, kadına karşı şiddet ve terör suçları bu kapsamın dışına çıkarılmıştır." ifadelerini kullandı.

İNFAZ ORANLARI DÜŞEN SUÇLAR

Özkan, "Terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı şiddet suçu hariç olmak üzere, diğer suçlar bakımından kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlenmiştir" diye konuştu.

KORONAVİRÜS GEÇİCİ DÜZENLEMESİ: EV HAPSİ



Teklife eklenen corona virüs salgınına ilişkin geçici düzenleme için ise Özkan, şunları söyledi: "Covid-19 ile ilgili açık cezaevinde cezası infaz edilen hükümlülerin cezalarını konutta çekmesinin önü açılıyor. geçici düzenlemeyle hükmü infaz edilenlerin 2 ay süreyle cezalarını evlerinde çekmelerini mümkün hale getiriyoruz. Zaruret oluşması durumunda sürenin uzatılmasını mümkün hale getiriyoruz."

Özkan teklifte öne çıkanları şöyle anlattı:

"65 yaşını doldurmuş yaşlılar, 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadınlar ve adli tıp raporu çerçevesinde kendisine bakamayacak durumda olan hastaların belirli şartlarla konuttan infazını mümkün hale getiriyoruz"

Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek herkese maktu bir yıl uygulama yerine ceza adaletini sağlamak amacıyla hükmolunan ceza ile orantılı bir uygulama öngörülmektedir.

Çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve yönetenlerle ilgili Ceza Kanununda var olan düzenlemede çok düşük ceza öngörülmektedir. Bunun tavan ve taban oranını ikişer yıl artırıyoruz."

İşte AK Partili Özkan'ın açıklamalarından satırbaşları:

An itibariyle infaz düzenlemesini Meclis Başkanlığı'na sevkettik. Bu süreç devam ederken diğer siyasi parti gruplarına ziyaretler gerçekleştirdik. Teklif öneri ve değerlendirmelerini de aldık. Teklifler kapsamında görüşleri aldık. İnfaz adaletini hedefledik. İnfaz kanunu başta olmak üzere 11 farklı kanunda değişiklik içerek 70 maddelik kanun teklifimizi hazırladık.

- Cinsel suçlar, uyuşturucu suçları, kasten adam öldürme suçları, kadına karşı şiddet ve terör suçları bu kapsamın dışına çıkarılmıştır.

- Kalıcı düzenlemeler getiriyoruz. Kalıcı infaz oranı 1/2 oranında düzenlenmiştir.

- Çıkar amaçlı suç örgütü kuranlarla ilgili cezalar artıyor.

- 2 yıllık denetimlik süresini 3 yıla çıkarıyoruz.

- İyi hal değerlendirmeleri otomatik sistemden çıkarılarak, oluşturulan gözlem ve idare komisyonunun kararına bağlanmaktadır.

- Kadınlar, yaşlılar, çocuklu anneler ve hastalar için de düzenlemeler öngörüyoruz.

- Kendisine bakamayacak durumda olan hastaların belirli şartlarda konutta infazını mümkün hale getiriyoruz.

SORU CEVAP

Şuanda geçici ve kalıcı infaz düzenlemeleri kapsamında yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor. Ayrıca, salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta cezaya geçecekler olanlarla birlikte bu sayı 90 bini buluyor.



