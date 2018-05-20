İyi Parti aday listesinde bomba isim

İyi Parti'nin vitrininde yer alması beklenen isimler arasında dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in özel doktoru Aylin Cesur, Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu, eski büyükelçi Gündüz Aktan'ın oğlu, MHP'nin eski milletvekili Uygar Suphi Aktan, Alperen Ocakları eski genel başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Lütfü Şahsuvaroğlu, Adnan İslamoğulları gibi isimler bulunuyor.

ÜNLÜ SANAYİCİ ALİ ÇELİK OLABİLİR

Seçimlere girecek adayların belirlenmesi için teşkilatlarda temayül yoklaması da yapıldı. İyi Parti'nin, seçim bölgesinde en çok oyu alması ağırlık kazanan adaylarla seçime girileceği kaydedildi. İzmir'in tanınmış ülkücü sanayicilerinden Ali Çelik, milletvekilliği listelerinde yer alması muhtemel diğer isimlerinden olacak.

İLKER BAŞBUĞ SÖYLENTİSİ

Kamuoyunun takip ettiği müracaatlardan ayrı olarak, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de çantasında 30 kişilik sürpriz bir liste olduğu da iddia edildi. Genel başkan kontenjanından milletvekili yazılacak isimlerden birinin Genelkurmay eski başkanı İlker Başbuğ olduğu öne sürüldü.