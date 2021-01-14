İYİ Parti İl Başkanı'ndan zehir zemberek açıklama

İstifaları doğrulayan İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, “Ümit Özdağ beyin yarın partimize ziyaretinin önüne geçilmesi için yönetimimiz istifalar ile düşürülmeye çalışılıyor. Milletvekilimiz Metin Ergun beyin bu konuda üyelerimize istifa edin baskısı var. Ümit beyin partiye alınması engellenirse evimizde ağırlarız” dedi.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun ise, “Akşam saatlerine kadar Bodrum ilçesinde esnaf gezisindeydim. İstifalar konusunda hiç bir bilgim yok” diye konuştu.