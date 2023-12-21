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İYİ Parti'de 4 ilçe başkanı görevden alındı

İYİ Parti'de 4 ilçe başkanı görevden alındı
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İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, 4 ilçe başkanının görevden alındığını duyurdu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yerel seçimlere yönelik ‘hür ve müstakil olacağız’ kararının yankıları sürüyor. Teşkilatlar karara tepki gösterirken, üst düzey istifaların yanı sıra görevden almalar da yaşanıyor.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda partinin Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarının görevden alındığını açıkladı.

Ankara Milletvekili Yüksel Arslan bugün İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurmuştu. Arslan’ın istifası ve ihraçlarla İYİ Parti’nin yasama yılı başında 44 olan milletvekili sayısı 38’e düştü.

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Etiketler iyi parti görevden alma ankara
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