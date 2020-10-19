İYİ Parti'de FETÖ tartışması! Buğra Kavuncu'dan suçlamalara yanıt

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir canlı yayında İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun 'FETÖ'cü' olduğu imasında bulunurken Kavuncu Ahmet Hakan'ın yayınına bağlanarak yanıt verdi.

Buğra Kavuncu, "Ben yarın Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağım, bana bu iftiralarda bulunan kişiyle ilgili. Allah herkesi iftiradan saklasın." ifadelerini kullandı.

Buğra Kavuncu'nun açıklamaları şöyle oldu:

Öncelikle şunu söyleyeyim, büyük bir üzüntüyle ve biraz da öfkeyle dinledim. Hukuk katliamı yapıldı orada, bugüne kadar kongre süreciyle alakalı sosyal medyada ya da herhangi bir mecrada yorum yapmama konusunda özen gösterdim çünkü parti içi bir meseledir.

Davaya, partiye zarar verecek kamuoyunda bu yoğun tartışmaların kişisel çıkarlar için yapılmasını hiçbir zaman sağlıklı bulmadım. Ben yarın Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağım, bana bu iftiralarda bulunan kişiyle ilgili. Allah herkesi iftiradan saklasın.

İstanbul kongresinde kendisi taraf oldu, daha sonra bir büyük kongre yaptık, orada da bir demokratik süreç işledi. Madem 3 yıldır böyle bir sıkıntısı, endişesi vardı, biz her şeyi hukuk önünde aradık. Programda bahsettiği bütün gazetecilerle ilgili ben suç duyurunda bulundum yarın da kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunacağım.

Türk mahkemelerine de doğumumdan bu yaşıma kadar bütün yaşantımı didik didik etmelerine imkan vereceğim.

Bahsedilen dernek Kazakistan Türk İşadamları Derneği. O dernek o dönemde tek iş adamları derneğiydi Türk firmalarının mensup olduğu, 180’e yakın firma bu derneğin üyesiydi. Bunların içinde Türkiye’de bildiğiniz birçok markalaşmış, uluslararası nitelikte firma da vardı, sempatizan olan firmalar da vardı. Ben 2010 yılına kadar bu dernekte yönetim kurulu üyesi olarak çalıştım, o dönemde Kazakistan’dan ayrıldım, İsviçre’de iş hayatıma devam ettim. Benim başkan yardımcısı olduğum dönemde bu iş adamları derneğinin Zeki Pilge de başkanlığını yapıyordu.

"Türk milliyetçiliğine hizmet etmiş bir insanı karalamaya çalışmak kimsenin haddi değil"

Daha sonra bir takım evrakta oynamayla 2013-2014 yılında Fettah Tamince bu derneğin başkanı oldu. Sanki Fettah Tamince’yle biz aynı dönem çalışmışız gibi bir algı yaratılmaya çalışıldı. Bunlar çok üzüntü verici, parti içinde bu tür iftiralarla kendine yol açmaya çalışmak da utanç verici. Ben hem bu dünyada, hem öbür dünyada bu alçaklığı yapan herkesle hesaplaşacağım. Yok öyle ya ma! İnsanlara iftira atıp, bütün kamuoyunda linç etmeye çalışıp, ailesi, 3 tane çocuğu, babası Türk milliyetçiliğine hizmet etmiş bir insanı karalamaya çalışmak hiç kimsenin haddi değil.

Bütün problem İstanbul il kongresinde kendileri taraf oldu. Kongrede biz çok güzel bir süreç yaşadık, her iki aday da ilçe ilçe dolaşıp kendini ifade etti. Bu milletvekili kapı kapı dolaşıp aynı iftiraları bütün delegelere yaptı, yetmedi, benim partiden Türk milliyetçilerini tasfiye kalktığın gibi çok daha ağır bir iftirada bulundu. Bütün bunların hiçbir karşılığı olmadığını da kongrede İstanbul delegeleri mühürledi.

İYİ Parti'de FETÖ krizi! Ümit Özdağ'dan İstanbul İl Başkanı'na FETÖ suçlaması