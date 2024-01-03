İYİ Parti'den Davutoğlu - Akşener görüşmesiyle ilgili açıklama

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü.

Davutoğlu'na, Genel Başkan Yardımcıları Feramuz Üstün ile Aladdin Fırat, Akşener'e ise İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın ile Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural eşlik etti.

Akşener'in Genel Merkez'deki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme 1,5 saat sürdü.

Toplantının ardından Akşener, Davutoğlu'nu kapıya kadar uğurladı.

"GAZZE'DEKİ KATLİAM KONUŞULDU"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Akşener - Davutoğlu görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, görüşme talebinin Davutoğlu'ndan geldiğini belirterek, "Görüşmede Gazze'deki katliam, bu konuda neler yapılabileceği konuları üzerine duruldu. Bunun dışında bir başlığın olmadığını ifade edebilirim." dedi.

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Zorlu, bir soru üzerine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Bizden ayrılanlar AK Parti'ye nasıl gidecekler, gitse de almayacaklar, nisan ayına kadar kimse AK Parti'ye geçemeyecek" dediği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

Zorlu, "İYİ Parti seçimlere tek başına girme kararı almasından itibaren bize karşı ağır saldırılar, belli çevrelerden bizi karıştırmaya yönelik bir dizi girişimler olduğunu da biliyoruz. Arkadaşlarımız istifa ederek gidebilir, burada sorun yok ama bahsedilen yazı, iddialar, bunlar kabul edilir şeyler değil. Kendi adaylarımız ile bu seçimlere katılacağız." ifadelerini kullandı.

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim için 4 büyükşehir, 10 il, 108 ilçe ve 18 beldede adayların açıklandığını, gelecek hafta da adayların açıklanmasına devam edileceğini aktaran Zorlu, 5 Ocak'tan itibaren seçim çalışmaları için sahaya ineceklerini söyledi.