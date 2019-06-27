İYİ Parti'den TRT'ye suç duyurusu !

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, TRT çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. TRT Kürdi'de, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan ile yapılan röportajın yayınlanmasında sorumluluğu olanların yargıda hesap vermesi gerektiğini belirten Ağıralioğlu, bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Partili bazı milletvekilleriyle Mecliste basın toplantısı düzenledi. Ağıralioğlu, TRT’nin, tarafsız haber, eşit temsil imkanı ve memleketin geleceği ile ilgili bir disiplin çerçevesi içinde herkese ifade imkanı vermesi gerektiğini belirtti.

TRT, teröristbaşı Öcalan'ın kardeşi ile röportaj yaptıKurumun, seçim sathında sonuçları etkilemek için bir teröriste açıldığını vurgulayan Ağıralioğlu, “TRT, Türk milletinin, vakarını örseleyecek bir yayın politikası gerçekleştiremez. TRT’nin haberleri Türk devletinin, Türk varlığının istikbaline kastetmiş alçaklara açık hale getirilemez. TRT’de bir terörist seçim sonuçlarını etkileyecek şekilde haberleştirilemez. Kırmızı bültenle aranan bir alçağa TRT mikrofon uzatamaz. Bunun arkasında kimler varsa bu iradeye imkanı kim oluşturmuşsa ortaya çıkacak. Salı günü TBMM Grup Toplantımızdan sonra 39 mebusumuzla birlikte TRT’nin yayın politikası, bu politikaya onay verenler, bunun arkasında imzası ve iradesi olanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağız.” ifadelerini kullandı.