İYİ Partili Belediye Başkanı görevinden istifa etti
Osmaniye'nin Cevdetiye ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Mehmet Özer, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Osmaniye'nin İYİ Partili Belediye Başkanı Mehmet Özer, istifasını duyurdu.
Osmaniye’nin İYİ Partili Belediye Başkanı Mehmet Özer partisinden istifa etti.
2019 Yerel Seçimlerinde Osmaniye’nin Cevdetiye beldesinden İYİ Parti'den belediye başkanı olan Mehmet Özer partisinden istifa etti.
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