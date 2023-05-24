  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. İYİ Partili Belediye Başkanı görevinden istifa etti

İYİ Partili Belediye Başkanı görevinden istifa etti

İYİ Partili Belediye Başkanı görevinden istifa etti
Güncelleme:

Osmaniye'nin Cevdetiye ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Mehmet Özer, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Osmaniye'nin İYİ Partili Belediye Başkanı Mehmet Özer, istifasını duyurdu. 

Osmaniye’nin İYİ Partili Belediye Başkanı Mehmet Özer partisinden istifa etti.

2019 Yerel Seçimlerinde Osmaniye’nin Cevdetiye beldesinden İYİ Parti'den belediye başkanı olan Mehmet Özer partisinden istifa etti.

Etiketler iyi parti istifa başkan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Adalet Partisi liderinden Sinan Oğan itirafı: ''Yönetim içinde olabiliriz'' dedi
Millet Bahçesi’nde mide bulandıran toplu tecavüz iddiası
Anne ve iki çocuğunun cesedi bulunmuştu! Kan donduran itiraf
Doya Doya Moda'nın birincisiydi... Son halini gören tanıyamadı
Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunacaktı, gözaltına alındı
Selçuk Geçer 2'nci tur sonrası dolar tahminini açıkladı
Üniversiteliler icat etti: Havada, karada ve suda gidebiliyor
Antalya'da hayvanat bahçesinde aslan saldırısı: 4 yaşındaki çocuk ölümden döndü
Tatilcilerin kabusu geri döndü! Marmara Denizi'ni istila ettiler
Hayal Köseoğlu pembe bikinisiyle poz verdi