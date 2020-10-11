İYİ Partili Çıray sordu: Dudak uçuklatan bu para kimlere aktarıldı?

Çıray, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması için verdiği önergede, "Toplamda 6 milyar 216 milyon TL tutarındaki dudak uçuklatan bu paranın kamu dışında kimlere aktarıldığının derhal açıklanması gerekiyor" dedi.

Çıray, Sayıştay raporlarında ortaya çıkan yüksek miktarlardaki kamu kaynaklarının kamu dışına aktarılmasını Meclis gündemine taşıyarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması için bir önerge verdi. Bazı devlet kurumlarından “sivil toplum örgütlerine” ve “kâr amacı gütmeyen kuruluşlara ” çok yüksek meblağlarda para aktarıldığını belirten Çıray, hem Sayıştay raporlarının hem de denetlenen kurumlarının mali tablolarının bu para aktarımlarında benzerlik gösterdiğini söyledi.

Çıray, bu kurumları şöyle açıkladı:

DUDAK UÇUKLATAN RAKAM: 6 MİLYAR 216 MİLYON TL

Denetlenen kamu kurumlarının mali tablolarına göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 2 milyar 441 milyon TL, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Avrupa Birliği Başkanlığı’ndan 896 milyon TL, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 195 milyon 763 bin TL, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan 393 milyon TL, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 800 Milyon TL, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 176 Milyon 929 Bin TL, Sağlık Bakanlığı’ndan 139 Milyon TL, “Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlara Yapılan Transferler” adı altında kamu dışına aktarıldığı tespit edilmiştir.

Açıklanan denetim raporundaki 92 kurumda buna benzer para transferleri görülmektedir. Toplamda 6 milyar 216 milyon TL tutarındaki dudak uçuklatan bu paranın kamu dışında kimlere aktarıldığının derhal açıklanması gerekiyor.

HALK GİDEREK FAKİRLEŞİYOR

Dünya genelinde zirve noktasına ulaşan pandemi ülkemizin de uzun zamandır içinden geçtiği ekonomik krizi daha da derinleşti. İşsizlik rekor seviyelere ulaştı, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun hazırladığı Eylül ayı raporuna göre halkın çok ciddi geçim sıkıntısı yaşıyor ve giderek daha da fakirleşiyor.

AÇLIK SINIRI 2 BİN 448 TL, YOKSULLUK SINIRI İSE 7 BİN 973 TL OLDU

Türk-İş’in 2020 Eylül ayı için yayımladığı verilere göre açlık sınırı 2 bin 448 TL, yoksulluk sınırı ise 7 bin 973 TL olmuştur. Türkiye’de en yoksul ile en zengin arasında 13 kat gelir farkı bulunmakta, toplumun ortalama geliri temel alınarak yapılan çeşitli hesaplamalara göre nüfusun neredeyse üçte birinin yoksul olduğu ve bu oranın giderek arttığı da açıktır. Kamu kaynakları doğru kullanılmış olsaydı salgını ekonomik olarak çok daha ağrısız atlatabilirdik.

BİRİ SUDAN DİĞERİ TÜRKİYE

Pandemiden önce vatandaşa İBAN gönderip para isteyen sonra vatandaşa '1000 TL yardım yaptık' diyen 18 yıllık AK Parti iktidarı Türkiye’yi nasıl geri dönüşü zor bir ekonomik buhrana sürükledi? Pandemide vatandaşından para isteyen iki ülkeden biri Sudan, diğeri ise Türkiye'dir.

GEÇMİŞTEN DERS ALINMADI

Yoksul halkın alın teri ile zorla kazandığı paralar, devlet mekanizmalarının içine sızan ya da yerleştirilen tarikatlara ve cemaatlere aktarıldı. Bu vicdansızlıktır, kabul edilemez. Geçmişte “fetönün siyasi ayağı” araştırılsın diye verilen tüm araştırma önergeleri reddedildi, bütçe çalışmalarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sorduğumuz 'Menzil Tarikatı, bakanlığın içine sızdı mı sızmadı mı?' sorusuna da cevap alamadık, öyle anlaşılıyor ki geçmişten ders çıkarmadıkları gibi ders çıkarmayı da düşünmüyorlar.

Çıray, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a şu soruları yöneltti:

“Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar” kimlerdir? Bu kurumların tarikat ve cemaatler ile doğrudan veya dolaylı bağlantısı var mıdır? Bu para transferleri hangi kâr amacı gütmeyen kurumlara aktarılmıştır?

Kâr amacı gütmeyen bu kurumlar, aldıkları paralarla özellikle pandemi döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşlara karşılıksız yardımda bulunmuşlar mıdır? Bulundularsa eğer bu yardımlar kimlere ve hangi yöntemle yapılmıştır?

Kâr amacı gütmeyen bu kurumlar, kamu kaynaklarından elde ettikleri bu paralarla bilimsel çalışmalara katkıda bulunmuşlar mıdır? Bulundularsa eğer bu bilimsel çalışmalar nelerdir?