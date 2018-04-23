İYİ Parti’ye geçen CHP'li vekilden açıklama

CHP'den İYİ Parti'ye geçen Çetin Arık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve ÇocukBayramı dolayısıyla sosyal medya üzerinden mesaj yayımladı. Çocukların geleceği için hiçbir sorumluluktan kaçmayacaklarını belirten Arık, mesajında, ''Sevgili yoldaşım, çocuklarımızın aydınlık geleceği, milletimizin egemenliği için Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürümeye devam edecek, bu konuda hiçbir sorumluluktan kaçmayacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun. Yaşasın cumhuriyet" dedi.

CHP'den İYİ Parti'ye geçen vekiller arasında bulunan Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de sosyal medyadan paylaştığı 23 Nisan mesajında, şunları kaydetti:

''Zor şartlar altında kazandığımız cumhuriyetimizi, Atatürk'ün gösterdiği yoldan ayrılmadan korumak, gelecek nesillere taşımak hepimizin görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına aziz şehitlerimizi şükran ve rahmetle anıyorum. Milletimizin ve çocuklarımızın 23 Nisan bayramını kutluyorum.''

