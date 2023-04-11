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İzmir'de CHP seçim bürosuna taşlı saldırı

İzmir'de CHP seçim bürosuna taşlı saldırı
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İzmir’in Konak ilçesinde yer alan CHP’nin seçim bürosuna taşlı saldırı düzenlendi.

Seçimlere 33 gün kala Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İzmir Konak'taki seçim bürosuna bir kişi taşla saldırdı.

Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu yaptığı açıklamada "Saldırının failinin kimliği ile ilgili bana gelen bir bilgi yok. Kentin merkezinde olan bir bölge… Siyasi tarafı var mı henüz bilmiyoruz. Bunun bilgisini verecek olan emniyet güçleridir. Geçmiş olsun diliyorum. Seçim sürecinde bunların olması doğru değil. Provokasyona varan noktalara gidebilir. Ülkede bir gergin ortam var, seçim demek gerginlik demektir. Bu havayı yöneticilerin minimize etmesi lazım” dedi.

Etiketler gözaltı saldırı chp CHP seçim bürosu seçim bürosu
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