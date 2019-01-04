''İzmir'de üç ilçe MHP'ye bırakılacak''

CNN TÜRK canlı yayınında konuşan Abdulkadir Selvi şunları söyledi:

Liderler, Erdoğan ve Bahçeli'nin birkaç yerde ortak miting yapacağı konuşuluyor.

Şimdi ikinci aşamaya geçildi. Hem liderler hem parti yönetimleri ve teşkilatlar bu konu üzerinde odaklanacaklar.

İttifakın tabanda ne kadar geçerli olacağı seçim sonuçları üzerinde etkili olacak.

AK Parti yarın İzmir adaylarını açıklayacak. Bana gelen bilgilere göre üç ilçe MHP’ye bırakılacak. Bunlar Aliağa, Kiraz ve Foça. Belki bu sayı 4 olabilir.

İstanbul ve Ankara adaylarının tamamını açıklayan AK Parti, yine ittifak kapsamında İstanbul ve Ankara'dan 3'er ilçeyi MHP'ye bırakmıştı.