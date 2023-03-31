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Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ''geçmiş olsun'' telefonu

Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ''geçmiş olsun'' telefonu
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na düzenlenen silahlı saldırıdan sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti.

İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı’na, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bu sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya birçok siyasi parti lideri ve yöneticisi tepki gösterdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na düzenlenen silahlı saldırıdan sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile telefonda görüştü. Karamollaoğlu, Akşener’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Etiketler akşener telefon Karamollaoğlu
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