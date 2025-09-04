  1. Anasayfa
  4. Kayyum Gürsel Tekin randevu istedi CHP lideri Özel'den jet yanıt geldi

CHP İstanbul İl yönetimine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, "Pazartesi günü İstanbul il binasına geleceğim" dedi. Tekin ayrıca CHP lideri Özel'den, eski CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan ve görevden alınan eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten randevu isteyeceğini duyurdu. Ancak Tekin'in bu randevu talebine ilk yanıt CHP lideri Özel'den geldi.

Sözcü'nün haberine göre Tekin, Türkiye’nin dört bir yanından telefonlar aldığını belirterek, “Biz hiçbir zaman partide taraf olmadık, altı oka bağlılığı esas aldık” dedi.

Tekin ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve görevden alınan il başkanı Özgür Çelik’ten randevu talep edeceğini açıkladı.

CHP İstanbul il binasında süren nöbete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, “O bina hepimize yeter. Beni tanıyanlarla bir sıkıntım yok, sorun sonradan CHP’li olanlarla. Biz ayrıştırmaya taraf değiliz” ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin, kayyum olarak atanacağını önceden bildiği iddialarına da değindi. Bu tartışmaların içinde olmak istemediğini söyleyen Tekin, davada taraf olmadıklarını belirtti.

Özel randevu talebini reddetti

Tekin'den gelen bu açıklamaların ardından bugün Now TV ekranlarında canlı yayın konuğu olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Tekin'in randevu talebini "Kayyum Gürsel Tekin'e randevu vermem" diyerek reddetti.

Özel yaptığı açıklamada "Ben Gürsel Tekin'e randevu veririm. Ama Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kayyumuna randevu vermem. O duruşunu netleştirmesi lazım. Eğer İstanbul delegelerinin imzalarını topladığını, 15 gün içinde başkanlarını seçeceklerini söylerse tamam ama Gürsel Tekin cenazeden bahsediyor, kokacakmış bilmem ne. Ne cenazesi ne kokacak. Ortada bir cenaze varsa adalet cenazesi var. Herkes söylediği lafın nereye gideceğini bilecek." ifadelerini kullandı.

