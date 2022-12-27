Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den kritik görüşme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener bugün Ankara'da bir araya geldi.

Millet İttifakı'nı oluşturan liderlerden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün bir araya geldi.

Bir süredir aralarında kriz olduğu iddia edilen iki liderin görüşmesi Ankara'da Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesisleri'nde gerçekleşiyor.

Ahlatlıbel, altı siyasi partinin bir araya gelerek oluşturduğu ve kamuoyunda 'Altılı Masa' olarak bilinen toplantıların ilkine ev sahipliği yapmıştı. CHP'nin çağrısıyla 12 Şubat'ta toplanan muhalefet liderlerinin zirvesi beş buçuk saat sürmüştü.

Kılıçdaroğlu, görüşmenin yapılacağı Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'ne saat 19.33'te giriş yaptı. Kılıçdaroğlu'nun tesise girmesinden yaklaşık 10 dakika sonra Akşener de tesise geldi.

İKİLİ ARASINDA GERİLİM YAŞANMIŞTI

Kılıçdaroğlu; Akşener’in, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığına dair “İki arkadaşımızdan biri aday gösterilse hayır demeyeceğiz” sözlerine, “Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır” şeklinde karşılık vermişti.

Akşener ise “Böyle bir durum yok. Benim söylediğim adaylık tespiti, o tespit konusunda herkes hür ve bağımsız…” yanıtını vermişti.