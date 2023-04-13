Kılıçdaroğlu 100 günlük eylem planını madde madde açıkladı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanması halinde ilk 100 gün içinde yapacaklarını tek tek sıraladı.

Seçimler için geri sayım devam ederken partiler ve cumhurbaşkanı adayları da çalışmalarına son sürat devam ediyor. Son olarak Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde ilk 100 gün içinde yapacakları broşür haline getirildi.

"İSRAFI ÖNLEMEYE SARAYDAN BAŞLAYACAĞIZ"

Broşürde; çalışanlara, çiftçiye, esnafa, gençlere, depremzedelere, emekliye, ailelere, kadınlara ilişkin sözler sıralanırken; "Yolsuzlukla, israfla etkin mücadele başlatılacak. İsrafı önlemeye saraydan başlayacağız. 16 uçaklı bir cumhurbaşkanı olmayacak" denildi.

Broşürde ilk 100 günde yapılacaklar şöyle sıralandı: