Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinin ayrıntıları belli oldu

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, dün CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki görüşmenin ayrıntılarını aktardı.

Canova, şu ifadeleri kullandı:

Bu işbirliğinin Türkiye genelinde değil, bazı büyükşehirlerde yapılması yönünde bilgi edindik.

Büyükşehirlerde iki parti ayrı ayrı seçime girerlerse kazanamayacakları, işbirliği içinde hareket ederlerse sonuç alabileceklerini ifade ediliyor. İki parti büyükşehirler için yeni anketler yapacak. Ardından heyetler bir araya gelecek, teknik çalışmalara öyle geçilecek.

Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi sonrası ilk açıklama !

İYİ Parti cephesine göre kısa sürede teknik görüşmelere geçilecek.

İYİ Parti'ye göre 13-14 büyükşehirde güç birliğine gidilirse sonuç alınabilecek. İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana; bunlar arasında sıralanıyor.