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  4. 28 Şubat 2020 09:30

Kılıçdaroğlu Ankara dışındaki programlarını iptal etti !

İdlib'den gelen saldırı haberleri sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara dışındaki tüm planlarını iptal etti.

Kılıçdaroğlu Ankara dışındaki programlarını iptal etti !
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ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'deki saldırı nedeniyle Ankara dışındaki tüm programlarını iptal etti.

Kılıçdaroğlu, İdib'deki saldırı haberi üzerine gece boyu kurmaylarıyla toplantı yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara dışındaki tüm programlarını iptal ettiği bildirilirken, CHP MYK ise olağanüstü toplantıya çağırıldı.

Parti genel merkezinde saat 11.00'de toplanacak MYK'de, İdlib'deki saldırı ve sonrasındaki gelişmeler değerlendirilecek.

AA

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