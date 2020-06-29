Kılıçdaroğlu: ''Bahçeli, Erdoğan'ı tehdit ediyor''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Murat Yetkin'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ayyip Erdoğan'ın Bahçeli'den izin almadan karar alamaz duruma geldiğini savunan Kılıçdaroğlu,MHP Genel Başkanı'nın Erdoğan'ı erken seçime gitmekle tehdit ettiğini öne sürdü.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"SARAY, KÜÇÜK PARTİNİN VESAYETİNDE"

Saray vesayet sahibi küçük partiden izin almadan karar alamaz durumda. Bu sadece Saray’da değil, Parlamento’da da böyle. Şu anda Türkiye son seçimlerde yüzde 11,9 oy almış bir partinin tahakkümü altında yönetiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi küçük bir partinin vesayetinde düşe kalka yoluna devam etmeye çalışıyor. Öyle bir noktaya gelindi ki, Saray, vesayet sahibi bu küçük partiden izin almadan karar alamaz duruma geldi."

"ERKEN SEÇİM TEHDİDİ"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün kararlarını MHP Genel Başkanı Bahçeli’den onay alarak, izin alarak açıklıyor. Zaten Bahçeli bunları kamuoyu önünde de söylüyor, benim iznim olmadan hiçbir karar alınamaz gibilerinden. Adeta erken seçime gitmekle tehdit ediyor."

"YEREL SEÇİMLERDE İMRALI'YA SIĞINDILAR"

AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlerde İmralı'ya sığındığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Çünkü iktidardan gitmenin maliyetini en iyi Erdoğan biliyor. Bu vesayetin ve çıkar birliğinin sürdürülmesi pahasına ikilinin yerel seçimlerde İmralı’ya nasıl sığındıklarını da biliyoruz. Özetle, davul Erdoğan’ın boynunda, tokmak Bahçeli’nin elinde. Halkımız tüm bu gerçekleri biliyor… Daha önemli olanı ise halkımızın demokrasiden yana olan tavrının gün geçtikçe artması, demokrasi üzerindeki vesayetin Türkiye’ye hiçbir yarar getirmeyeceğinin bilincinde olması.” dedi.







Kaynak Yeniçağ: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: "Bahçeli, Erdoğan'ı erken seçimle tehdit ediyor"