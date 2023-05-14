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Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde: ''Her şey çok güzel olacak''

Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde: ''Her şey çok güzel olacak''
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezine geçti.

13. cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Çukurambar Mahallesi'ndeki evinden Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarını takip edeceği CHP Genel Merkezi'ne gitmek üzere ayrıldı.

Evinin önünde toplanan mahalle sakinleri ve çocuklarla fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, aracına binerken "Her şey çok güzel olacak" dedi.

Kılıçdaroğlu daha sonra CHP Genel Merkezi'ne geçti.

Etiketler kemal kılıçdaroğlu her şey çok güzel olacak chp
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