  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu da sosyal medya akımına katıldı

Kılıçdaroğlu da sosyal medya akımına katıldı

Sosyal medyadaki akıma katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlik fotoğrafını paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter kullanıcıların gençlik fotoğraflarını paylaştığı '20 yaş challenge' etiketine katılarak fotoğrafını paylaştı.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hey gidi yıllar… Selvi Hanım'ı etkilemek çok önemliydi tabi:)" 

Etiketler Kemal Kılıçdaroğlu chp gençlik fotoğrafı fotoğraf twitter
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Biz tam kapandık; plajı boş bulan turistler çırılçıplak denize girdi!
Fenerbahçe şampiyonluk yarışında ''devam'' dedi!
Döviz, Euro ve altın zirveye yapıştı! TL'deki değer kaybı büyüyor!
Cuma günü açılıyor... İşte Taksim camisinin son hali
Atlı polisler plaja indi!
Polisten kaçmak için tırmandığı kayalıkta mahsur kaldı
Merve Boluğur’un ''1989 modası'' paylaşımına beğeni yağdı
Enflasyon açıklandı, Mayıs 2021 kira zam oranı da belli oldu!
Bu ev bildiğiniz evlerden değil! Yeni sahiplerine teslim edildi
Skandal görüntüler! Polis ceza yazmak yerine evlerine bıraktı