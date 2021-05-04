Kılıçdaroğlu da sosyal medya akımına katıldı
Sosyal medyadaki akıma katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlik fotoğrafını paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter kullanıcıların gençlik fotoğraflarını paylaştığı '20 yaş challenge' etiketine katılarak fotoğrafını paylaştı.
Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Hey gidi yıllar… Selvi Hanım'ı etkilemek çok önemliydi tabi:)"
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