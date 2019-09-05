Kılıçdaroğlu: ''Hep sırtı kalınlar mı kazanacak bu ülkede?''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Eskişehir'e geldi. Kılıçdaroğlu, ilk olarak 31 Mart seçimlerinde AKP'den devir aldıkları CHP'li Alpu ilçe belediye başkanı Gürbüz Güller'i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'nun programına CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt katıldı.

“SOSYETE DAMAT”

Kılıçdaroğlu, Alpu belediye başkanı Güller'i makamında ziyaret ettikten sonra belediye binası önünde bekleyen vatandaşlara bir konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, hükümettekilerin dert dinlemek istemediklerini belirterek, “Beyler dert dinlemek istemiyor. Birisi gelip derdini anlattığı zaman ‘atın bunu içeriye' diyor.' Neden derdini anlattın' diyor. Ne yapsın bu adam. Hadi beni dinlemiyorsun güzel dinlemeyebilirsin. Ben söylediğim için üzülebilirsin. Esnafı çağır, esnaf temsilcisi konuşsun. Sanayiciyi çağır, sanayici temsilcisi konuşsun. Çiftçiyi çağır çiftçi temsilcisi konuşsun. Oturup dertlerini anlatsın. Tahammül edemiyor, dert dinlemek istemiyor. Türkiye'de 2 tane devlet oluşmaya başladı. Birisi saray devleti, diğer Türkiye Cumhuriyeti devleti. Nerde bu iç işleri Bakanlığı? Getrmişsin bir hanedan sistemi. Hazineyi getirmiş damada teslim etmişsin. Damat biri eli yağda bir eli balda. O nedenle ‘sosyete damat'. Vallahi sosyete damat. Hiçbir derdi yok damadın” dedi.

“SURİYELİLERE KIZMAYA HAKKIMIZ YOK”



Kılıçdaroğlu, “Suriyelilere belki şimdi içinizden kızan var. Boşuna kızıyorsunuz. Suriyelilere neden kızıyorsunuz. Allah aşkına Suriyelilere hiç kızmaya hakkınız yok. Kızacağınız adam belli. Suriyelileri buraya kim getirdi Allah aşkına. Kim getirdi Suriyelileri. Suriyelileri buraya getirene kızacaksınız. Onun politikalarına kızacaksınız. Orada savaş çıkmış, savaştan kaçmış gelmişler. Evet gitsin kendi ülkelerine ama barışın olması lazım. Dolayısıyla Suriye politikası başından beri yanlıştır. Hâlâ da yanlıştır. Hala söylüyorum ve defalarca söyledim. Şimdi Afrin'de sorun çıktı, şimdi göreceksiniz. Üç buçuk milyon Suriyeli daha gelecek böyle giderse. Evet istemiyoruz doğru ama bu politikayı hayata geçiren kişiyi önce ben istemiyorum diyeceksiniz. Ben onu istemiyorum. Suriye'yi bozdu diyeceksiniz” dedi.

“SIRTI KALINLARA KARŞI VATANDAŞIN ALIN TERİNDEN YANAYIM”

Ekonomideki durumu da değerlendiren Kılıçdaroğlu “Bütçenin durumu parlak değil, Türkiye yönetilmiyor. Türkiye savruluyor. Ekonomik kriz var kim ödüyor faturasını? Sıradan vatandaş ödüyor. işinden olan ödüyor, sizler ödüyorsunuz. Hep sırtı kalınlar mı kazanacak bu ülkede? Bu ülkede işçi kazanmayacak mı, esnaf kazanmayacak mı? Sırtı kalınlara karşıyım. Sırtı kalınlara karşı vatandaşın alın terinden yanayım. Yeni siyasetimizin ana omurgası da budur. Türkiye Cumhuriyeti devletinde bir çocuk yatağa aç giriyorsa Saray'dakilerin uyumaması lazım. İşsiz olan sadece CHP'liler değil her partiden işsiz var. Aileler boğazından kesiyorlar çocuklarımız okusun diye. Saray'dakilerin çocukları işsiz mi, hayır hepsinin çocuklarının durumu çok iyi. Benim siyasetten şahsen beklediğim hiçbir şey yok.

O nedenle yeni bir siyaset. Siyasette yeni bir sayfa açtık, kavga istemiyoruz. Türkiye ateş çemberi içinde kavga eden bir yönetim istemiyoruz.”ifadelerini kullandı.

Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Eskişehir'in beyaz altını olarak bilinen lüle taşından pipo ve tespih hediye etti.

BORÇ AFİŞİNİ KALDIRTMADI

Alpu Belediye Başkanı seçim öncesi belediyenin 4 milyon 700 bin lira borcu olması belirtilmesine rağmen seçim sonrası 49 milyon 300 bin lira borç ile karşılaştıklarını belirtmiş ve belediyenin borçlarını belirten dev bir afiş yaptırarak belediye binasına asmıştı. Seçimden itibaren 5 ay geçmesine rağmen başkan Güller'in afişi kaldırtmamış olması dikkat çekti. Güller, Kılıçdaroğlu'na belediye hakkında kısa bir brifing verdi. Güller, “seçim sonrası belediyemizin 49 milyon 300 bin TL borcu ile karşılaştık. Son nüfus sayımına göre ilçemizin nüfusu 11 bin 242 kişi. İlçemizde kişi başına düşen borç tutarı ise 4 bin 447 lira” dedi.

VATANDAŞ TERİNİ SİLDİ

Kılıçdaroğlu'nu karşılama sırasında belediye binası önünde uzun bir kuyruk oluştu. Bir vatandaş, karşılama sıcaktan terleyen Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki teri eliyle sildi.



