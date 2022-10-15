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Kılıçdaroğlu: Hesabını sormak boynumun borcu

Kılıçdaroğlu: Hesabını sormak boynumun borcu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bartın'daki maden faciasında ihmal olduğu iddialarını araştıracaklarını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın’da TTK’ye ait maden ocağında yaşanan ve 40 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Acımız tarifsiz… Bartın'da yaşanan faciada art arda gelen acı haberler maalesef yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Yaşamını yitiren emekçi kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu!” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, CHP’den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun Atalay ve Akçul’u telefonla aradığı belirtildi. Görüşmelerde maden ocağındaki patlamaya ilişkin bilgi alan Kılıçdaroğlu’nun kazada hayatını kaybeden madenciler için baş sağlığı dileğinde bulunduğu bildirildi.

Kılıçdaroğlu’nun ayrıca Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit’i arayarak Çam ve Sakura Hastanesinde tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldığı ifade edildi.

Etiketler kemal kılıçdaroğlu bartın maden ocağı
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