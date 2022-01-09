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Kılıçdaroğlu, hiç kimseden çekmedi, Derya Gödek'ten çektiği kadar

Kılıçdaroğlu, hiç kimseden çekmedi, Derya Gödek'ten çektiği kadar

Herkes CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun en çok Erdoğan ile mücadele ettiğini sanıyor. Oysa ki, Kılıçdaroğlu, zamanının önemli bir kısmını özel Kalemi Derya Gödek’in gaflarını düzeltmekle harcıyor.

CHP Genel Merkezi’nin 12. Katındaki Genel Başkanlık Sekreteryasında inanılmaz skandal ve krizler yaşanmaya devam ediyor. Başrolde ise, Kılıçdaroğlu’nun özel kalem görevlisi Derya Gödek var.

Bir süredir Özel Kalem görevini üstlenen Derya Gödek bugüne kadar yaşadığı diyalog sorunlarının ardından son MEB randevu krizinin de mimarı olduğu ortaya çıktı.

Derya Gödek’in en önemli özelliği ise, hayatı sosyal medyadan ibaret sanması. Derya Gödek, bütün gün elinde cep telefonu ile sosyal medyada gezen bir insan.

Hal böyle olunca, bakın neler yaşanıyor..

KILIÇDAROĞLU’NDAN BÜYÜK İTİRAF!

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, önceki gün, gazetecilerle gerçekleştirdiği kahvaltı şöyle dedi:,

“ Özel kalemim,  Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e başvurdu, ancak yanıt alamadı. “

Kılıçdaroğlu, bu cevabıyla aslında randevu talep etmek için Bakan Özer'i aramadıklarını, özel kalemin sadece WhatsApp'tan bir mesaj attığını ve bu mesaja yanıt alamadıklarını itiraf etmiş oldu.

CHP Lideri kendisini ofsayta düşüren Özel Kalemi Derya Gödek’le ilgili yakın çalışma arkadaşlarına “ Çok acemi kalıyor, seçim atmosferine giriyoruz. Özel kalemi  güçlendirmemiz gerekiyor. “ diyerek,  özel kalem için, yeni bir isim arayışının işaretini verdiği iddia edildi.

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KAMUOYU’NUN BİLMEDİĞİ DİĞER SEKRETARYA KRİZLERİ !

 Derya Gödek’in gafları ve Kılıçdaroğlu’na yarattığı sıkıntılar ise, pehlivan tefrikası gibi:

1 ) FOX TV Genel Müdürü Doğan Şentürk ve beraberindekilerin Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sırasında, aniden odaya girerek “Efendim vaktiniz doldu” diyerek görüşmeyi sonlandırmaya çalıştı. Bu durum FOX haber ekibini çok kızdırdı.

2 ) Üst düzey emekli yargıtay üyelerinin görüşme sonrasında kapı da sert bir ifadeyle, adeta azarlarcasına, “ Çok uzun görüştünüz, kısa tutun diye sizi uyarmıştım” dediğini ve bunu duyan  CHP Liderinin  çok kızarak,  “Ayıp olmuş, bir gün yemek planlayalım buluşalım, gönüllerini almış oluruz” dediği ifade ediliyor…

   

Sosyal medyayı aktif kullanan Derya Gödek, paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor...

3 ) CHP Liderinin  İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ile randevusu oluşturulurken randevu talebinin Derya Gödek tarafından günlerce oyalandığı, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun Başkan Bahçıvan ile görüşmesinde dile getirilen bu randevu krizi konusuna, “Hay Allah, öyle mi oldu ? “ yanıtını vererek konudan habersiz olduğunu gösterdi.

4 ) Milletvekillerinin Bolu kampını düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ı arayan Derya Gödek’in  “Genel Başkan benim de katılmamı istedi” demişti. Ancak, ilerleyen günlerde,  Kılıçdaroğlu’nun böyle bir talimat vermediği ortaya çıkmış, CHP kulisleri bu skandalla çalkalanmıştı..

Şimdi CHP kulislerinde Derya Gödek’in yakında görevden alınarak, yerine deneyimli ve devlet protokolünü bilen bir ismin atanacağı konuşuluyor.

 

Etiketler derya gödek chp kemal kılıçdaroğlu
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