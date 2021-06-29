Kılıçdaroğlu: İstanbul’u pis ilişkilere kurban etmeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Kanal İstanbul'un açılış töreninde muhalefete yönelik söylediği 'söke söke alırlar' sözlerine yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Kanal İstanbul'un açılış töreninde muhalefete yönelik söylediği 'söke söke alırlar' sözlerine partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmadan görüntüleri paylaşarak yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, söz konusu görüntüleri, ''İstanbul’u pis ilişkilere kurban etmeyeceğiz; bu kirli zihniyetin İstanbul’u yok etmesine ortak olanlar kendisini unutsun. İstanbulumuz, denizlerimiz bizim, hepimizin!'' notuyla paylaştı.

CHP Lideri'nin paylaşımı şöyle: