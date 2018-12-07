Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhurbaşkanı ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC’ye ziyaret gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kabul etti. Cumhurbaşkanlığında saat 10.00’da başlayan görüşmede Kılıçdaroğlu, Akıncı’ya sel felaketi için geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Bir doğal afet yaşadınız. 3 genci kaybettiniz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.



“İlk başından beri Kıbrıs davasına sahip çıkan bir partiyiz” diyen Kılıçdaroğlu, “Kıbrıs’ın uluslararası alanda da tanınmasını arzu ederiz. Avrupa Birliği yetkilileriyle yaptığımız bütün görüşmelerde Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nü söz vermiş olmalarına karşın neden uygulamaya koymadıklarını dile getiriyoruz. Dolayısıyla verdiğiniz mücadelenin destekçisiyiz” şeklinde konuştu.



Şimdiye kadar KKTC’de bu kadar büyük bir sel felaketinin yaşanmadığına değinen Akıncı, “CHP’nin öteden beri Kıbrıs’a olan yakın ilgisinin yeni bir göstergesidir varlığınız. Acılı bir günümüzde buradasınız. Gerçekten biraz önce ifade ettiğiniz gibi 3 gencecik insanımızı yitirdik, bir tanesi de kayıp. Şimdiye kadar bu derece büyük bir felaket yaşanmadı. Ciddi bir yağış oldu, kısa sürede dağlardan tepelerden taşları kısa sürede yollara yığdı. Bir de insan eliyle doğaya karşı yaptığımız yanlışların da bunlarda rolü var. Tabi acılı anımızda bunları deşmek doğru değil. Ancak bu acılar sarılır sarılmaz hemen daha planlı bir gelişmeyi sağlamanın yollarını bulmamız lazım” ifadelerini kullandı.



Mağusa ve İskele’de halen imar planlarının yapılmamış olduğuna dikkat çeken Akıncı, “Bunları kendi kendimizle yüzleşerek masaya yatırmamız gerekiyor” diye konuştu.



Söz verildiği halde Kıbrıslı Türkler için yapılmayanların yanı sıra yapılanların da durdurulduğunu söyleyen Akıncı, görüşmeler sürecinde Avrupa Birliği Ad-Hoc komitesinin kurulduğunu, bunun amacının çözüm olması halinde KKTC kurumlarının AB’ye uyumunu hızlandırmak olduğunu belirtti. Akıncı, KKTC’de kurumların daha iyiye gitmesi, demokrasi ve ekonomide daha üst bir seviyeye çıkmak için mücadele edileceğini sözlerine ekledi.