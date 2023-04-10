Kılıçdaroğlu paylaştı: Hepsini çözeceğim

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu emniyet çalışanlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümü dolayısıyla bugün Twitter hesabında bir kutlama mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu’nun mesajında “Emniyet Teşkilatımızın değerli mensupları; ağır çalışma koşullarınızdan özlük haklarınıza, liyakatsiz atamalardan uğradığınız mobbinge kadar tüm sorunlarınızı biliyorum. Sana söz, hepsini çözeceğim. 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.” ifadeleri yer aldı.