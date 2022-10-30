Kılıçdaroğlu ''rakı sofralarından uzak durun'' dedi ama...

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "rakı masalarından uzak durun" talimatına rağmen CHP Balıkesir İl Başkanlığı ve Balıkesir Milletvekillerinin düzenlediği Cumhuriyet Balosu alkol festivaline döndü.

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı ve Milletvekilleri Ensar Aytekin, Fikret Şahin'in organize ettiği Cumhuriyet Balosu gecesinde rakı şarap bira sel gibi gitti.

6’lı masa ittifakının il başkanlarını da çağıran CHP İl Başkanı Serkan Sarı’nın davetini il başkanları reddetti.

6’lı masadan sadece İYİ Partinin il başkanı özlem uğral katıldı ancak rakı ve mezeleri görünce, tepki gösterip, salondan erkenden ayrıldı.

İl başkanı Serkan Sarı ve Milletvekilleri Ensar Aytekin ve Fikret Şahin geceyi masaları gezerek kadeh kaldırarak geçirdiler.

"Geliyor gelmekte olan" sloganları eşliğinde kadehler kaldırıldı.

Cumhuriyete gönüm vermiş CHP'li milyonlar sokaklarda yürüyüş yaparken, Balıkesir'de CHP Örgütünün rakı sofrası kutlaması, tabanda büyük tepki çekti.

CHP’nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin’in onur konuğu olarak katıldığı gecenin sonunda yakın çevresine "Aman fotoğrafları sosyal medyada paylaşmayın" diye uyarıda bulunduğu belirtildi.