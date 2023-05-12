Kılıçdaroğlu, Ruslara ''One Minute'' dedi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İngilizce ve Rusça da paylaştığı uyarı mesajı Twitter'da gecenin konusu oldu.

'Deepfake' iddialarına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan Kılıçdaroğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte o paylaşım ve gelen yanıtlar:

“Sevgili Rus dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız.”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk ekranlarında katıldığı bir televizyon programında, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Sevgili Rus Dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, deepfake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız." sözlerini değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun 'deepfake' iddialarıyla ilgili Rusya'yı sorumlu tutmasına ilişkin konuşan Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Duyumla birisi bir şey söyledi diyerek bir ülkeyle ilgili konuşmam. Bunun devlet ve millet hayatına zararları olduğunu bilirim. Duyum varsa gidin ilgili kurumlarla paylaşın. Bende herhangi ülkeyle ilgili bir istihbarat yok. Bu bilgi nereden gelmiş? Karşı istihbarat faaliyeti midir? Birçok olay görmüşüz. Bir sürü ihtimali aynı anda değerlendirebiliyoruz. Bu, duyumla ve yorumla yapılacak bir şey değil. Çıksınlar açıklasınlar, 'Seçimlerde lehimize veya aleyhimize müdahale edilecek' diye. Duyum varsa devlet kurumlarıyla paylaşın. Herhangi bir ülke, rakibim olan siyasetçiyi hedef alıyorsa topyekûn mücadele ederiz. Varsa bir şey varsa paylaşılsın. Rakiple ilgiliyse biz rakipten bir adım öne çıkalım. 'Hiç kimse buna tenezzül etmesin' diyelim."