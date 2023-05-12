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Kılıçdaroğlu, Ruslara ''One Minute'' dedi

Kılıçdaroğlu, Ruslara ''One Minute'' dedi
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Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ‘kaset kumpası’nın arkasından Rusların bulunduğunu söylemesi Twitter'da dün gecenin 1 numaralı konusu oldu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İngilizce ve Rusça da paylaştığı uyarı mesajı Twitter'da gecenin konusu oldu.

'Deepfake' iddialarına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan Kılıçdaroğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte o paylaşım ve gelen yanıtlar: 

 “Sevgili Rus dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız.”

 

Etiketler one minute ruslar rusya rusça kemal kılıçdaroğlu
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