Kılıçdaroğlu seçim bildirgesini açıklıyor - Canlı

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

CHP hak hukuk ve adalet diyenlerin partisidir. CHP büyük dönüşümleri gerçekleştirenlerin partisidir. CHP egemenliği saraydan alıp halka millete verenlerin partisidir. CHP ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen diyenlerin partisidir. CHP birlikte yürüyenlerin partisidir. Türkiye kavga değil, huzur istiyor. Türkiye eşi dostu zenginleşmiş bir yolsuzluk düzeni değil emekten yana bir Türkiye istiyor. Türkiye çalışmak ve üretmek istiyor. Bu seçimler tarihi seçimlerdir. Emekten, üretenden yana olanların tamam diyeceği bir seçimi başlatıyoruz.

"ONLARIN SEÇİM BİLDİRGESİ RANTA DÖNÜK"

Türkiye'nin beş temel sorununu çözeceğiz . Türkiye'nin en temel sorunlu alanlarından birisi ekonomidir. TL'nin nasıl değer kaybettiğini hep birlikte gözlemliyoruz. Türkiye'yi lider nasıl yapacağız, eriyen Türk Lirası ile mi yapacağız? Bugün TL sürekli değer kaybediyor, çiftçi, emekli, çalışan işçi hayatından memnun değil. Varlık içinde yoksulluk yaşayan Türkiye ile karşı karşıyayız. Gazeteler korkudan haber bile veremiyor. Kendisini yakan işçi, intihar eden sanayici esnaf. Bu düzenden kim memnun? Tek bir sınıf var, bu düzenden memnun olanların adı rantiye sınıfı. Kendisini yakan rantiyeci var mı? Türkiye ekonomisi büyük bir değişime ve dönüşüme ihtiyaç duyuyor. 16 yıldır ülkeyi yönetenler büyük değişimi ve dönüşümü gerçekleştirebilir mi? Gerçekleştiremeyeceği açık. Kendi seçim bildirgelerini açıkladılar. Onların bildirgeleri ranta dönük. Bizim seçim bildirgemiz insana ve üretime dönük. Hangi ulusa bakarsanız bakın, büyük değişimler planlamayla olmuştur. İnsani Gelişme Stratejileri ve Bilgi Politikaları Kurumu'nu kuracağız. Üretmek için kuracağız. Bilgi üretecek. Sanat üretecek. Sanayici katma değeri yüksek ürün üretecek. Eğer bir ülke önündeki 50 yılı planlayamıyorsa geri kalmaya mahkumdur.

"KOBİ'LERE SIFIR FAİZLİ KREDİ VERECEĞİZ"

Ekonomide katma değeri yüksek ürünler üreteceğiz. Bu kurumda Türkiye'nin en saygın bilim insanları çalışacak. Bizim bilim insanlarımız geleceği başka ülkelerde arıyorlar. Beyin göçünü tersine çevireceğiz. Dünyanın saygı değer bilim insanlarının Türkiye'ye gelmesi için her türlü teşviki vereceğiz. Sanayide de katma değeri yüksek ürün üretmek zorundayız. Aksi halde bir avuç ülkenin ürettiklerini tüketen bir ülke olmaktan öteye gidemeyiz. Dünya sanayide 4.0'ı konuşuyor, biz yol yapıyoruz köprü yapıyoruzu konuşuyoruz. Hiç kimse bir başka gerçeği unutmasın. Bilim ve teknolojideki hızlı dönüşüm bizim de hızlı atmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Sanayimizin bu hızlı değişim ve dönüşüme ayak uydurması lazım. Hızlı değişim ve dönüşüme ayak uyduran firmalar KOBİ'lerdir. Bütün KOBİ sahibi iş dünyasının sahibi insanlara sesleniyorum. Vergi ve sigorta prim borcu olmayan KOBİ'lere bir yıl boyunca sıfır faizli kredi vereceğiz. Alacaksın üreteceksin. Bu proje hayata geçtiğinde ne olur. Devlet vergi ve sigorta primlerini zamanında toplar. Katma değeri yüksek ürünler üretenler için daha farklı koşullar sağlayacağız. En geç beş yıl içinde orta gelir tuzağı aşılacak, kişi başı gelir en az 15 bin dolar olacak.

"ÇİFTÇİLERİN BORÇLARININ FAİZİNİ SİLECEĞİZ"

Tarımda kendi kendine yeten bir Türkiye vardı. Şimdi saman ithal ediyoruz. Batının egemen güçleri tarımı çökerttiler. Fiskobirlik, Tariş, ÇayKur, Et ve Süt Kurumu gibi kurumları yeniden ayağa kaldıracağız. Çiftçiyi güçlendireceğiz. Fındıkta dünya lideriyiz ama fiyatını belirlemiyoruz. Karadeniz'de fındık borsasını kuracağız, fiyatı biz belirleyeeceğiz. Tarım Bakanı'nın çiftçiden, mazottan haberi yok. Tarımı teknolojiyle güçlendirmek için 5 yıl içinde bütün kırsala 40 bin Ziraat Mühendisi atayacağız. Tarım Teknoloji liseleri kuracağız. Çiftçilerin borçlarının faizini son kuruşuna kadar sileceğiz. Tarımda Türkiye'yi dünya lideri yapacağız, sözümüz söz. 11 Nisan 2006. Parlamentodan tarım kanunu çıktı. Madde 21, milli gelirin yüzde 1'i orannında çiftçiye destek verilir. Bu maddenin uygulanmasının sözünü veriyorum. Onların çıkardığı bizim de destek verdiğimiz o kanunu son kuruşuna kadar çiftçi lehine uygulayacağım. Çiftçi bankanın önünde kendini yakmayacak. Şeker fabrikalarını geri alacağız, ihaleleri iptal edeceğiz. Esnaf Bakanlığı kuracağız. Kira stopajı belasından seni kurtaracağız.

"İKİ DEV PROJEYLE ANADOLU'YU ŞAHA KALDIRACAĞIZ"

Anadolu'nun içi boşalıyor. Biz Anadolu'yu şaha kaldıracağız. İki dev pojeyle Anadolu'yu şaha kaldıracağız. Biz ürettiğimiz projelerle Türkiye'ye çağ atlatmak istiyoruz. Anadolu Kalkınma Kuşakları ve Merkez Türkiye Projesi son kuruşuna kadar hesaplanmıştır. Siz yapamadınız 5 yılda yapacağız bunları. Hedefimiz Türkiye'yi bölgesinde 21. yüzyılın lideri yapmak.

"HİÇBİR ÖĞRETMEN YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA MAAŞ ALMAYACAK"

Eğitimde ne yapacağız? Anneler çoçuklarının hangi sınava gireceklerini bilmiyorlar. Eğitim bir kişinin iki dudağına teslim edilmiş durumda. Çocuklarımızın yüzde 90'ı niteliksiz okullara gidiyor. Eğitim aynı zamanda millidir. Eğitim konusunda çok daha ciddi ve tutarlı politikalar geliştirmemiz lazım. Çocuklara analitik düşenme ve sorgulama yeteneği kazandıracak eğitim politikası uygulamaya koyacağız. Eğitime okul öncesinden başlayacağız. Bütün mahallelerde ücretsiz kreşler açacağız. İlköğretimde eğitimi tam zamanlı yapacağız. Çocuk sabah evden çıkacak, akşama kadar okulunda kalacak. Kahvaltı okulda olacak. Birleştirilmiş sınıf uygulaması ayıbına son vereceğiz. Taşımalı eğitime son vereceğiz. Yurtsuz öğrenci kalmayacak. Bütün okullar nitelikli okul olacak. İş garantili eğitim için teknoloji liseleri açacağız. Buraya gidenler en az 6 yıl okuyacaklar. Hiçbir OSB yöneticisi nitelikli eleman arıyorum bulamıyorum diyemeyecek. Atama bekleyen öğretmen ayıbı... 180 bin öğretmeni bir yıl içinde atayacağız. Kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen ayıbını kaldıracağız. Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında maaş almayacak. Öğretmenlere, polislere, hemşirelere 3600 ek gösterge.. Bizim kanun teklifimizi kabul etseydin. Çıkar bir kararname herkese ver biz de seni alkışlayalım. Bizim vaatlerimizin iktidar partisinin bildirgesine girmesi bizi mutlu eder. Öğretmenleri devlet memurları kanunundan çıkarcağız. Ayrı bir kanun çıkaracağız. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere birer maaş ikramiye vereceğiz. Üniversitelerde öğrenciler üniversite yönetiminde söz ve karar sahibi olacak. Bir darbe kurumu olan YÖK'ü kaldıracağız. Yerine 'Yükseköğretim Koordinasyon ve Planlama Kurulu' olacak. İnsan Kaynakları Bakanlığı kuracağız.

Bir başka sorun toplumsal barış. Sorunun çözüm adresi TBMM'dir. İnsana insan olduğu için değer vereceğiz. Biz hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Bu sorunu çözmek için yola çıkanlar samimi ve dürüst olacaklar. Gizli kişisel bir ajandaya sahip olmayacaksın. Millete hesabını veremeyeceğini vaatlerde bulunmayacaksınız. Millete her aşamada bilgi vereceksiniz. Bütün bunları yaparken demokrasiye inanacaksınız.