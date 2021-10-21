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Kılıçdaroğlu: ''Ülkeyi açlığa doğru götürüyorlar''

Kılıçdaroğlu: ''Ülkeyi açlığa doğru götürüyorlar''

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu "Bu yapılanlar ya millete ihanet ya da bir sağlık sorunu, başka bir izahı yok" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ülkenin şerefli bürokratlarına seslendim; bir de tabii ki şahsın bürokratları var. Onların ne olduğu bugün daha da aşikar oldu. Şahıs ve şürekası ülkeyi açlığa doğru götürüyor. Bu yapılanlar ya millete ihanet ya da bir sağlık sorunu… Başka bir izahı yok!" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdüğünü açıklamıştı.

Etiketler açlık Türkiye ekonomi kemal kılıçdaroğlu recep tayyip erdoğan tcmb merkez bankası faiz
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