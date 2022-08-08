Kılıçdaroğlu: ''Yezid gibi davrananlardan da değiliz''

Aşura Matem Merasimi’nde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Hz. Hüseyin Kerbela’da adaleti temsil ediyordu ve elbette bizler Hz. Hüseyin’in Kerbela’da temsil ettiği adaletten yanayız” dedi.

İstanbul, Halkalı’da gerçekleşen Aşura Matem Merasimi'ne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra birçok belediye başkanı, kaymakam, sivil toplum temsilcileri katıldı.

Aşura Matem Merasimi’nde konuşan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşmasında şunları söyledi:

“Aşure mateminin derin acısını paylaşıyorum. Kerbela’da şehit olan ehli- beyti rahmetle anıyorum. İslam, mazlumlara sahip çıkmayı öğütler. Kardeşliği, barışı öne çıkarır. Bu topraklar üzerinde hepimiz biriz ve kardeşiz. Toplumu kutuplaştıranlara, kardeş kavgası çıkartmaya çabalayanlara asla ve asla izin vermemeliyiz.

BU ACI KAPLERİMİZDEN ÇIKMAYACAK

Ehli beyte olan sevgimiz ve saygımız; zalimin karşısında, mazlumun yanında olmayı öğütleyen inancımız bizi her zaman birbirimizde daha da yakınlaştıracak ve güçlendirecektir. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in torunu ve yakınları için dökülen o yaşlar, o hissedilen derin acı hem Şii hem Caferi hem Alevi hem de Sünni tüm yurttaşlarımızın ortak duygusudur. Siz Caferi kardeşlerimiz için ayrı bir acı ayrı bir matemdir, bunu biliyoruz. Kerbela’nın acısı bin yılı aşkın süredir kalbimizden çıkmamış ve asla çıkmayacaktır. Sevinçlerimiz gibi acılarımız da bizleri yakınlaştırıyor, güçlendiriyor. Ortak bir geçmişi paylaşıyoruz. Daha da güzel bir geleceği de yine birlikte paylaşacağız. Bu topraklarda barış ve kardeşliği ve o güzel iklimi daima koruyacağız.

İBB’DE İNANÇ MASASINI KURDUK

Üç yıla aşkın süredir İstanbul’da herkese eşit duran bir yerel yönetim olma gayreti içindeyiz. Farklı inanç gruplarının sorunlarına çözüm bulmak için inanç masasını kurduk. Din görevlileri ve gassallar artık belediyemizde Caferi vatandaşlarımız için de görev yapıyor. Çünkü biz İstanbul’da yaşayan , vergisini veren her insana hizmet sunmakta yükümlüyüz. Caferi kardeşlerimizin ibadethaneleri, sosyal mekanları hiçbir ayrımcılık olmadan eşit hizmet ilkesi ile karşılanmalıdır, bunun farkındayız.

Sözlerimi bitirirken Hz. Hüseyin’i ve Kerbela olayında şehit edilen tüm canları bir kez daha saygıyla, rahmetle yad ediyorum ve dua ediyorum: Allahım bir daha bize, İslam alemine, insanlığa böyle acılar yaşatma, gösterme diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.”

GÜNÜMÜZÜN YEZİDİ ANLAYIŞINA ‘AMA, ANCAK, FAKAT’ DİYEREK MEŞRUİYET KAZANDIRMAMALIYIZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:

“Sevgili dostlarım, tüm farklılarımıza rağmen Hz. Hüseyin ve arkadaşlarının şahadetlerinden duyduğumuz acı ve onların aziz hatıralarına beslediğimiz saygı bizi bugün burada buluşturdu. Ben de bu çatı altında acı ve saygı kavramları ışığında Kerbela’ya nasıl baktığımı, Kerbela’ya baktığımda neleri gördüğümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Kerbela’da yaşanan sevgili peygamberimizin vefatından yaklaşık yarım asır sonra çok sevdiği torunun katledilmesidir. Kerbela’nın bir diğer önemli boyutu bu katliamın bizzat sevgili peygamberimizin yolundan gittiğini savunanlarca gerçekleştirilmiş olmasıdır. Kerbela’da sadece Hz. Hüseyin’in ve 72 arkadaşının toprağa düşmüş cansız bedenlerini değil, katledilenler ve katledenlerin insani ve ahlaki tercihlerinin bir bütün olarak Kerbela’ya baktığımızda sevgili peygamberimizi bir muhayyel olarak görüyoruz. Çünkü Kerbela’da hak gelince yok olan batıl, yeniden uyandırılmış dinimizin, devletimizin temel ilke kabul ettiği ve en güzel örneklerini sevgili peygamberimizin sünnetinde gördüğümüz adalet yok sayılmıştır.