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Kılıçdaroğlu’dan Erdoğan’a şartlı evet

Kılıçdaroğlu’dan Erdoğan’a şartlı evet

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtüsüyle ilgili olarak "Çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım" sözlerine yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün “Yaralardan biri başörtüsü mevzusu. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz” dedi. Hazırladıkları kanun teklifini bugün TBMM’ye sunacaklarını duyurdu.

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenerek, şu ifadeleri kullandı:

“Eğer samimiysen şayet bu zat temel bir insan hakkı olan başörtü meselesini ülkenin gündeminden kati bir şekilde çıkarmakta samimiyse, şayet bu zat gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri konumundaki bu meselenin ahdi temelini güçlendirme sözünün arkasındaysa gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım.”

“ÇOK ÇİRKİN BİR ÜSLUBUN VAR”

Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

– Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız.

– Bu kullandığın zehirli dili de artık bırak, çok çirkin bir üslubun var. Türkiye için iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Senin yasakçı zihniyetine rağmen, özgürlükler getirmeye çalışıyoruz.

Etiketler recep tayyip erdoğan anayasa değişikliği anayasa başörtüsü chp kemal kılıçdaroğlu
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