Kılıçdaroğlu’dan HDP’ye geçmiş olsun telefonu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı arayarak dayanışma mesajını ilettiği bildirildi.

Görüşmede Sancar, "hükümetin içeride ve dışarıda büyük bir siyasi çıkmaz yaşadığını ve bu nedenle HDP’ye yönelik saldırılarına hız vererek bu durumun üzerine örtmeye ve yeniden güç kazanmaya çalıştığını" belirtti.

Sancar, “Bu saldırı esas olarak HDP üzerinden bütün muhalefete yöneliktir. Artan saldırılar ortak mücadeleye olan ihtiyacı ve zarureti bir kez daha ortaya çıkarmıştır" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ise bu operasyonun siyasi nitelikte olduğuna inandıklarını belirterek, "Muhalefete yönelik bu tür saldırı ve operasyonların, iktidarın her alandaki sıkışmışlığıyla bağlantılı olduğunu" söyledi ve HDP’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.