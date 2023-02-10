Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e nispet

Altılı Masa çatırdamaya başladı. Bay Kemal, Meral Hanım'a kılıcını çekmeye hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeyen Meral Akşener'i zor günler bekliyor.

SEN MİSİN CHP'NİN İÇİNE ELİNİ SOKAN

Meral Hanımın Bay Kemal'e destek vermediği gibi, Yavaş ve İmamoğlu'na destek vermesi, Kılıçdaroğlu'nu çok kızdırıyor.

Kılıçdaroğlu, parti kurmaylarının "Efendim deprem bölgesine Meral hanımla gitseniz çok şık olur. " önerisine sert tepki göstererek, kesin bir dil ile reddetti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN NİSPET

Kılıçdaroğlu, Meral Hanıma nispet yapar gibi, deprem bölgesine Yavaş ve İmamoğlu ile gitti

Kılıçdaroğlu'nun deprem gündemi bitince Meral hanıma daha sert tavır alması bekleniyor.

Görünen o ki, kuzey anadolu fayı, 6'lı masanın tam altından geçiyor..