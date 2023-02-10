  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e nispet

Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e nispet

Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e nispet
Güncelleme:

Altılı Masa çatırdamaya başladı. Bay Kemal, Meral Hanım'a kılıcını çekmeye hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeyen Meral Akşener'i zor günler bekliyor. 

SEN MİSİN CHP'NİN İÇİNE ELİNİ SOKAN

Meral Hanımın Bay Kemal'e destek vermediği gibi, Yavaş ve İmamoğlu'na destek vermesi, Kılıçdaroğlu'nu çok kızdırıyor. 

Kılıçdaroğlu, parti kurmaylarının "Efendim deprem bölgesine Meral hanımla gitseniz çok şık olur. " önerisine sert tepki göstererek, kesin bir dil ile reddetti. 

KILIÇDAROĞLU'NDAN NİSPET 

Kılıçdaroğlu, Meral Hanıma nispet yapar gibi, deprem bölgesine Yavaş ve İmamoğlu ile gitti 

Kılıçdaroğlu'nun deprem gündemi bitince Meral hanıma daha sert tavır alması bekleniyor.

Görünen o ki, kuzey anadolu fayı, 6'lı masanın tam altından geçiyor..

Etiketler meral akşener kemal kılıçdaroğlu iyi parti chp altılı masa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hatay'da yol kesip yağma yapan şerefsizler yakalandı
MEB'den YKS ve LGS kararı
Depremde can kaybı 20 bini de aştı
Antakya'daki yıkım, uydu fotoğrafında
Deprem mezarlığında yürek yakan görüntü: İsim yerine numaralı defin...
Enkaz üstünde hırsızlık anı canlı yayına yansıdı
İspanyol arama kurtarma ekibinden ağlatan paylaşım
Emeklilerin maaş ödemeleri erkene çekildi
Deprem felaketi önemli kültür miraslarını da vurdu
Kahramanmaraş'ın son hali havadan görüntülendi