Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 2 soru

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM'ye getirilecek olan tezkereye "hayır" oyu vereceğini belirterek, "evet" oyu vereceğini açıklayan MHP lideri Bahçeli'ye "yabancı asker postallarının TC topraklarını çiğnemesine evet diyor musun demiyor musun" sorusunu yöneltti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Konuşmasına Gezi hükümlülerine yönelik mesajlarla başlayan Kılıçdaroğlu, "Haksız yere hapiste tutuluyorlar" derken, TBMM'ye getirilecek olan Suriye ve Irak tezkerelerine evet oyu vereceklerini açıklayan MHP lideri Bahçeli'ye "Elbetteki terörle mücadele konusunda verilecek her yetkiye evet deriz ama anlamadığım bir şey var. ‘Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması’ diyor. Birinci sorum Bahçeli’ye partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi, MHP olarak bu tezkereye evet diyeceğini söylüyorsun, yabancı asker postallarının TC topraklarını çiğnemesine evet diyor musun demiyor musun?" diyerek seslendi.

Kılıoçaroğlu, Irak ve Suriye tezkeresi ile ilgili olarak "Bir tek yabancı askerin postalının Türkiye'ye değmesini istemiyoruz. Bana 'neden' hayır diyorsunuz diye soruyorlar, milliyetçiyim diyorsan 'hayır' diyeceksin" dedi.

Kılıçdaroğlu ayrıca geçim sıkıntısının her gün artmaya devam ettiğini belirterek ekonomik şartların zorluğuna vurgu yaptı ve “Artık Ay'dan vazgeçtik, markete bile gidemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Adaletin çürüdüğünü, bugünkü parlamentonun bu çürümeye bir anlamda katkı verdiğini, yürütme organının ise bu çürümede ana aktör olduğunu artık hepimiz biliyoruz.

10 Ekim Gar Katliamı'nın 8'inci yılı. Tarihimizde ilk kez bir terör eylemi dolayısıyla 103 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bizim hem bu olayın takipçisi olmak hem de bir daha olmaması için çaba harcamak görevimizdir.

İster markete gidin ister bakkala gidin, nereye giderseniz ekonominin canınızı yaktığını görüyorsunuz. Türk Lirası'nın hiçbir değeri kalmadı. Türkiye borç para buldu diye sevinen bir ülke durumuna geldi. Gidiyorsunuz Körfez ülkelerine ama para bulamıyorsunuz.

Türkiye borç para buldu diye sevinen bir ülke haline geldi. En büyük banknot 200 lira. Siz bu para ile 20 simit alabiliyorsunuz. İşte paranın değeri.

Hayat pahalılığı her eve yansıyınca öğrencilere de yansımış oluyor. bir yıldır barınma sorununu çözemediler. öğrencilerin başka yerlere mahkum olmasını istiyorlar çünkü. Yurt sorununu çözemediler, fahiş ev kiraları var bunları da çözemiyorlar.

Emekliler için artık bir şey söylemeyeceğim, çünkü onlar için söylediğimi diğer hiçbir parti başkanı söylememiştir. şimdi yine ısrar ettik emekliler geçinemiyorlar diye. emekliye sonunda 5 bin lira ikramiye vereceğiz dediler. Ama çalışan emekliye vermeyeceğiz dediler. İlk kez tarihimizde emekliler ayrışmaya tabii tutuldu. Hiç sormuyorlar emekli niye çalışıyor? Bu adam geçinemiyor. Çalışanı cezalandıran bir modeli inşa ettiler.

Önümüzde bir tezkere var, terörle mücadele edeceğiz diyorlar. Hiçbir zaman terörle mücadelenin karşısında olmadık. Elbetteki terörle mücadele konusunda verilecek her yetkiye evet deriz ama anlamadığım bir şey var. ‘Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması’ diyor. Birinci sorum Bahçeli’ye partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi, MHP olarak bu tezkereye evet diyeceğini söylüyorsun, yabancı asker postallarının TC topraklarını çiğnemesine evet diyor musun demiyor musun? Bu kadar açık.

Asla ve asla yabancı askerlerin Türkiye'ye gelmesini istemiyorum. Bahçeli'ye ikinci sorum; bu yabancı askerler kmiler? Kimi davet edeceksiniz?

Bu ülkede terörle mücadeleyi TSK verdi, polislerimiz verdi binlerce şehidimiz var bir tane yabancı asker gelmedi, şimdi beyefendiler yabancı askerleri davet edeceğiz diyor. Kim bunlar?

Öyle bir noktaya geldi ki helikopterimiz düşürülür yabancılardan duyarız. Karadeniz’de gemimiz basılır yabancılardan duyarız. SİHA’mız düşürülür onu da yabancılardan duyarız. Ne demek bu? Gemin basılacak gıkın bile çıkmayacak. TC devleti bu duruma hiç düşmemişti.