Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Yanındaki çocukları teslim edeceksin
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP Genel Başkanı Bahçeliye seslendi. Kılıçdaroğlu, ''Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin'' dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili sessizliğini koruyan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sosyal medya hesabı üzerinden seslendi.
"Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın?" diyen Kılıçdaroğlu, "Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen, yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin" ifadelerini kullandı.
Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın? Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen, yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 6, 2023
NE OLMUŞTU ?
Sinan Ateş, arkadaşı S.B. ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.
Saldırıda Ateş hayatını kaybetmiş, S.B. ise omzundan yaralanmıştı.
Cinayetin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmada, 10 kişi tutuklandı.
NTV'de yer alan habere göre soruşturma kapsamında azmettirdiği suçlamasıyla tutuklanan D.Ç.'ye yardım ve yataklık yapan 2 kişi İstanbul'da gözaltına alındı.
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