Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Yanındaki çocukları teslim edeceksin

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP Genel Başkanı Bahçeliye seslendi. Kılıçdaroğlu, ''Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili sessizliğini koruyan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sosyal medya hesabı üzerinden seslendi.

"Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın?" diyen Kılıçdaroğlu, "Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen, yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın? Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen, yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 6, 2023