Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin İmralı kararı ve İBB davası için olay olacak sözler

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İmralı kararını eleştirip, İBB soruşturmasına dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

CHP içerisinde 'Mutlak Butlan' tartışmaları ile gündeme gelen ve süreç boyunca sessiz tavrını sürdüren Kılıçdaroğlu, İBB soruşturması ve CHP'nin İmralı'ya gidecek heyete üye vermeme kararına ilişkin sessizliğini bozdu.

CHP'nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, buradan yaptığı açıklamada, CHP’nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olduğunu söyleyerek, “Devleti ve Cumhuriyeti de koruma iradesinin de ta kendisidir. CHP sıradan bir parti değildir. Partimizin kodları geleneği iki büyük misyonu vardır. Birincisi siyaseti temiz tutmak ve hesap sormaktır. Hesap sormak için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur. Her parti ve siyasetçi savrulabilir, geri durabilir, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir ama bakın büyük bir ama ile söylüyorum. CHP rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılamaz. Bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddiaları ile yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. CHP aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır.

İkincisi, CHP devlete istikamet çizer. Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin Ortadoğu'dan Asya'ya, Kafkaslar'dan Avrupa'ya, Altaylar'dan Tuna'ya söyleyecek sözü vardır. Türkiye Cumhuriyeti at sürdüğü ve şehit verdiği coğrafyalarda sıkışamaz. Gönül bağı kurduğu kardeş milletler sofrasında sıkıştırılamaz sıkışıklığa gelemez. CHP Ortadoğu'da tökezlememizi bekleyen İsrail ve ABD belasını bertaraf etmek ve devletin Ali menfaatleri için sürecin içinde olmak zorundadır. Risk almalıdır ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır. Milletimizin CHP'den beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir. Tarihin doğru tarafında yer almak çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir. Tarih önünde aziz milletimizle hak hukuk ve adalet yürüyüşüne devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın" ifadelerini kullandı.

DHA

