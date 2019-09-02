Kılıçdaroğlu'ndan Danıştay Başkanı ve üyelerine tepki

Çok sayıda baro adli yıl açılışının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılmasına tepki göstererek törene katılmazken, Danıştay Başkanı ve üyelerinin Külliye'deki törene katılmalarına bir tepki de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN "YÖNETİLEMEYEN TÜRKİYE" AÇIKLAMASI

"Bu üç sorunun yanıtı "evet" ise o ülkede yargı bağımsızlığından söz edilemez! Adaletten, haktan, hukuktan söz edilemez… O ülkede bir yönetim krizi var demektir" diyen Kılıçdaroğlu'nun, 'Yönetilemeyen Türkiye' başlığıyla yaptığı açıklama şöyle:

"Danıştay idari Dava Daireleri Genel Kurulu, sarayın suç oluşturularak inşa edildiğini karara bağladı... (Esas No: 2017/188 - Karar No: 2019/117 - Karar Tarihi: 21.01.2019)

Hem de oybirliği ile...

Soru 1 Yargının bağımsız, tarafsız ve gerçekten adalet dağıttığı bir ülkede, Danıştay idari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun oy birliği ile yasal bulmadığı resmi bir binada adli yıl açılış töreni yapılabilir mi?

Soru 2 Danıştay Başkan ve üyeleri yasal olmadığı kendi yargı kararıyla kesinleşmiş bir binada adli yıl açılış törenlerine katılabilir mi?

Soru 3 Tören aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanının himayelerinde gerçekleşecek... Bir siyasi parti genel başkanının himayelerinde adli yıl açılış töreni olur mu?

"TÜRKİYE YÖNETİLMİYOR, TÜRKİYE SAVRULUYOR"

Bu üç sorunun yanıtı "evet" ise o ülkede yargı bağımsızlığından söz edilemez!

Adaletten, haktan, hukuktan söz edilemez... O ülkede bir yönetim krizi var demektir. Ne diyorduk, "Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor."

Erdoğan'dan barolara tepki: Bu mekan milletin evi