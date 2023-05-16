Kılıçdaroğlu'ndan deprem bölgesi açıklaması: ''Ne olursa olsun...''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik çirkin yorumlara tepki gösterdi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesindeki seçmenlerin oy tercihine yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, ''Lütfen deprem bölgesi insanımıza söyleyeceğimiz her şeyde, 10 düşünelim 1 diyelim. Hiçbir siyaset o insanların kalbini kırmaya değmez. Her bir vatandaşımız, hele hele depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir." dedi.



