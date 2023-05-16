  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu'ndan deprem bölgesi açıklaması: ''Ne olursa olsun...''

Kılıçdaroğlu'ndan deprem bölgesi açıklaması: ''Ne olursa olsun...''

Kılıçdaroğlu'ndan deprem bölgesi açıklaması: ''Ne olursa olsun...''
Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik çirkin yorumlara tepki gösterdi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesindeki seçmenlerin oy tercihine yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, ''Lütfen deprem bölgesi insanımıza söyleyeceğimiz her şeyde, 10 düşünelim 1 diyelim. Hiçbir siyaset o insanların kalbini kırmaya değmez. Her bir vatandaşımız, hele hele depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir." dedi.

Depremzedelere hakaret yağmuruna Bergüzar Korel'den çok sert tepkiDepremzedelere hakaret yağmuruna Bergüzar Korel'den çok sert tepkiMagazin
Sosyal medyada depremzedelere küfür soruşturmasıSosyal medyada depremzedelere küfür soruşturmasıGüncel
Deprem bölgesinde seçim sonuçları: Sandıktan ''Cumhur'' çıktıDeprem bölgesinde seçim sonuçları: Sandıktan ''Cumhur'' çıktıPolitika
Etiketler kemal kılıçdaroğlu chp millet ittifakı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
MHP'den Sinan Oğan'a ikinci rest: ''Müsaade etmeyiz''
YSK, CHP'nin itirazını kabul etti
İstanbul trafiğinde maganda dehşeti: Korna çaldı diye satırla saldırdı!
Hangi parti kaç vekil çıkardı? Meclis'teki sandalye dağılımı belli oldu
İsmail Küçükkaya'dan Sözcü'ye çok ağır tepki
Bir kadın cinayeti daha! Son sözleri bu oldu...
Çanakkale'de tarihi keşif: 108 yıl sonra kayıp şehitlik bulundu
Bahçeli'nin danışmanından Sinan Oğan'a: Pazarlık payın kalmadı başka kapıya
Survivor'da kıyamet koptu: Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu?
İşte AK Parti'de bakanlıklar için adı geçen isimler