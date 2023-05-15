Deprem bölgesinde seçim sonuçları: Sandıktan ''Cumhur'' çıktı

50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği deprem felaketinden etkilenen illerin büyük bölümünde sandıktan ''Cumhur İttifakı'' çıktı.

Depremin en çok yıkıma yol açtığı illerden Hatay buruk bir seçim geçirdi. Kentte seçime katılım oranı yüzde 80'i geçti. 1 milyondan fazla seçmenin 900 bine yakını sandığa gitti.

Bir önceki seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk sırayı aldığı Hatay'da bu kez Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu az bir farkla birinci çıktı.

Bir önceki seçimde Cumhur ittifakı 6 milletvekili, millet ittifakı 4, HDP 1 milletvekili çıkarmıştı.

Bu kez Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı 5'er milletvekili çıkarırken, Emek ve Özgürlük İttifakı bir milletvekili çıkardı.

Depremlerin Merkez üssü Kahramanmaraş'ta da seçime katılım oranı yüksekti. 753 bin seçmenin 600 binden fazlası oy kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 71'ini aldı.

Kahramanmaraş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesinde en çok oy aldığı kent oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu ise yüzde 22 oldu.

Seçimin sonucunda kentte Cumhur İttifakı 7, Millet İttifakı da 1 milletvekili çıkardı.

Diyarbakır'da Cumhurbaşkanlığı seçiminde EMEK ittifakının desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 72'ye yakın oy aldı.

Kentte Yeşil Sol Parti'nin arasında olduğu EMEK ittifakı 8, Cumhur İttifakı 3, Millet İttifakı 1 milletvekili çıkardı.

Diyarbakır'da seçim sonuçlarında en dikkat çeken ayrıntılardan biri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21 yıl sonra kentten ilk kez milletvekili çıkarmasıydı.

2018'de İstanbul'dan seçilen Diyarbakırlı milletvekili Sezgin Tanrıkulu bu kez memleketinden milletvekili oldu.

Gaziantep'te, 2018 seçimlerinde olduğu gibi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan sandıktan birinci çıktı.

Kentte, Cumhur İttifakı 9, Millet İttifakı 4, Emek ve Özgürlük İttifakı ise 1 milletvekili çıkardı.

Depremin en çok can kaybına yol açtığı illerden Adıyaman'da 327 bin seçmen oy kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 66'sını alarak ilk sırada yer aldı.

Şanlıurfa'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı sandıktan birinci çıktı.

Cumhur ittifakı 9, EMEK 4, Millet ittifakı 1 milletvekili Meclis'e gönderdi.

Depremin vurduğu Adana'da katılım yüzde 85'i aştı. Kemal Kılıçdaroğlu, oyların yüzde 50'den fazlasını aldı.

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı, 7'şer milletvekili meclise gönderdi, EMEK ve Özgürlük İttifakı ise, 1 milletvekili çıkardı.

Deprem felaketini yaşayan illerdeki oy oranları şöyle:

Hatay (Oyların yüzde 100'ü sayıldı)

Kılıçdaroğlu: Yüzde 48,07

Erdoğan: Yüzde 48,03

Kahramanmaraş (Oyların yüzde 100'ü sayıldı)

Erdoğan: Yüzde 71,88

Kılıçdaroğlu: Yüzde 22,20

Malatya (Oyların yüzde 100'ü sayıldı)

Erdoğan: Yüzde 69,39

Kılıçdaroğlu: Yüzde 27,02

Gaziantep (Oyların yüzde 100'ü sayıldı)

Erdoğan: Yüzde 59,76

Kılıçdaroğlu: Yüzde 34,65

Adana (Oyların yüzde 100'ü sayıldı)

Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,89

Erdoğan: Yüzde 43,92

Adıyaman (Oyların yüzde 100'ü sayıldı)

Erdoğan: Yüzde 66,33

Kılıçdaroğlu: Yüzde 31,09

Osmaniye (Oyların yüzde 100'ü sayıldı)

Erdoğan: Yüzde 62,33

Kılıçdaroğlu: Yüzde 30,70

Şanlıurfa (Oyların 100'ü sayıldı)

Erdoğan: Yüzde 62,01

Kılıçdaroğlu: Yüzde 36,06

Diyarbakır (Oyların yüzde 100'ü sayıldı)

Kılıçdaroğlu: Yüzde 71,96

Erdoğan: Yüzde 26,48

Elazığ (Oyların yüzde 100'ü sayıldı)

Erdoğan: Yüzde 67,19

Kılıçdaroğlu: Yüzde 28,19

Kilis (Oyların yüzde 100'ü sayıldı)

Erdoğan: Yüzde 65,62

Kılıçdaroğlu: Yüzde 26,87