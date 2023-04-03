Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere çağrı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından emeklilere çağrıda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli vatandaşlara seslenerek bugün saat 21.00’de bir açıklama yapacağını duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Tüm emekli vatandaşlarımızı saat 21.00'de buraya davet ediyorum, konuşmamız lazım."